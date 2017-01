08/01/2017 a las 06:00

Compromís ha pedido a RTVE que revise sus horarios. La petición es tardía y reiterativa, pero no viene mal. A ver si por la vía de la insistencia... Se quejan de que la cadena pública no cuida a los niños, aunque los niños ya tienen un canal específico para ellos, Clan TV, así que en el principal se pueden permitir no cuidarles tanto. En todo caso, el reproche está bien hecho porque viene a cuenta de las horas. Le recuerdan al ente público algo que ya saben de sobra, que 'Maste