31/12/2016 a las 06:00

Hay tantos pacientes que la mejor medida para que no se agolpen en la sala de espera es limitar las horas de consulta. Habría que conseguir, ya que no pueden entrar de uno en uno, que entren de miles en miles o de millones en millones. En ese trance se encuentra Francesc Homs, diputado del Partido Demócrata de Cataluña, que está a un paso del banquillo, acusado de potenciar la consulta ilegal del célebre día 9 de noviembre, que los más jóvenes no saben bien a qué año corresponde. El