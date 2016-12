30/12/2016 a las 06:00

Hemos tenido suerte, aunque no nos ha tocado la lotería política: Podemos se ha roto en dos y podía haberse facturado en cuatro o cinco. Pablo Iglesias, que es un hombre de buena fe y mejor esperanza, trata de juntar las piezas del jarrón, pero como son de distintos colores se va a notar mucho. Por eso hace bien en pedir perdón, aunque sepa que es mejor no pedir nada. Estos rasgos de humildad son infrecuentes entre los líderes populares, que no suelen creer en el pueblo más que cuando