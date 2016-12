Actualizada 21/12/2016 a las 20:36

El llamado Estado Islámico ha asumido la matanza de Berlín, pero la eficaz Policía alemana sólo sabe que el autor del atentado logró escapar y está armado. Son dos datos importantes, pero ninguno de ellos garantiza que no pueda seguir atentando, ya que el presunto autor, que no va a parar de atentar, está en paradero desconocido. La ultraderecha alemana se está ensañando con la señora Merkel, ya que no tiene señores a quienes echarles la culpa. Se supone que fue un tunecino, pero h