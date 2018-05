Actualizada 01/05/2018 a las 11:21

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso este lunes un mes la imposición de aranceles al acero y al aluminio a los países de la Unión Europea (UE), México y Canadá; unas tarifas de las que eximió indefinidamente a Argentina, Brasil y Australia, según anunció la Casa Blanca.



Los polémicos aranceles del 25% al acero y del 10 % al aluminio entraron en vigor el 23 de marzo pasado, pero Trump eximió temporalmente a algunos de sus principales aliados para negociar acuerdos comerciales paralelos para lograr una reducción en las importaciones de esos productos.



Los países exentos de los aranceles fueron Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, México y los miembros de la Unión Europea (UE), a los que Estados Unidos dio de plazo hasta la próxima medianoche para negociar esos acuerdos.



Ante el inminente vencimiento de ese plazo, Trump anunció una prórroga "final" de otros 30 días para negociar con México, Canadá y los miembros de la Unión Europea.



También anunció "principios de acuerdo" con Argentina, Australia y Brasil para eximir definitivamente a estos países de las imposiciones metalúrgicas.



Y con Corea del Sur, Estados Unidos ya anunció a finales de marzo otro "principio de acuerdo" que, según dijo la Casa Blanca, ahora es "definitivo" para que Seúl reduzca al 70% su volumen de importaciones de acero a cambio de evitar los aranceles.



En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que en las negociaciones con estos países aliados busca "restringir las importaciones, evitar el transbordo y proteger la seguridad nacional".



Washington no dio a conocer todavía los detalles de los acuerdos con Argentina, Brasil y Australia anunciados hoy, que según The New York Times se perfilarán en los próximos 30 días.



Estados Unidos tampoco informó del estado de las negociaciones con los países a los que se prorrogó la exención, aunque es de esperar que el pacto con México y Canadá llegue de la mano de la conclusión de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Se espera que estos tres países anuncien un acuerdo sobre el TLCAN antes de que finalice mayo, después de nueve meses de renegociaciones iniciadas tras la amenaza de Trump de retirar a Estados Unidos del pacto comercial norteamericano.

Por su parte, la Comisión Europea ha reclamado este martes a Estados Unidos que apruebe una exención permanente para el club comunitario de los aranceles al aluminio y al acero, al tiempo que ha asegurado que la decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de ampliar la exención provisional durante un mes prolonga la incertidumbre en las empresas.

En un comunicado, la Comisión Europea ha dicho que toma nota de la decisión de Trump de ampliar hasta el 1 de junio la exención de aranceles para la Unión Europea. "La decisión de Estados Unidos prolonga la incertidumbre en el mercado, en el que ya está afectando a las decisiones empresariales", ha añadido.

"La UE debería ser total y permanentemente eximida de estas medidas porque no pueden ser justificadas por razones de seguridad nacional", ha afirmado la Comisión, para después subrayar que la sobrecapacidad en aluminio y acero no es un problema procedente de Europa.

Los aranceles, que han hecho aumentar las fricciones con socios comerciales estadounidenses en todo el mundo y han derivado en varios recursos ante la Organización Mundial del Comercio, tienen como objetivo permitir sus capacidades por encima del 80 por ciento de ratio de uso por primera vez en años.

