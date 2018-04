29/04/2018 a las 06:00

Mariano Rajoy necesitaba a toda costa presupuestos para intentar acabar la legislatura. El tiempo es el mejor aliado de Rajoy pero tenerlo, al menos en este caso, tenía un precio. En política también impera la ley de la oferta y la demanda. Los cheques en blanco son poesía. De nuevo, los votos del PNV han sido tan decisivos como costosos para el Gobierno, que debe buscar ahora dinero debajo de las piedras para sufragar la mediática subida de pensiones. Hay prisa y este sábado, desde la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE -celebrada en Sofía-, el titular español, Román Escolano, aseveró que quieren recaudar desde 2019 la llamada 'tasa Google', el impuesto a los gigantes de Internet. Más tarde, su equipo matizó que la idea es hacerlo "cuanto antes", incluso sin descartar este mismo año. Ya sea en 2018 o en 2019, todavía no se sabe cuánto se puede ingresar. Algunos estudios apuntan a unos 500 millones, pero por ahora es papel mojado. Lo que sí se conoce es el agujero que abrirá en el sistema financiero de la Seguridad Social el pacto con el PNV: 1.500 millones en 2018 y 1.800 millones en 2019. En total, 3.300 millones que suponen tres décimas de déficit que darán mucho de qué hablar. Porque aunque Bruselas no se ha pronunciado oficialmente sobre el paso atrás que el Ejecutivo ha dado en la reforma de las pensiones aprobada en 2013, seguro que torció el gesto cuando escuchó el anuncio. No hay que olvidar que España es el único país de la Unión Europea que está sujeto a un procedimiento por déficit excesivo al estar aún por encima del 3%.



Pero éste es otro cantar. Ahora, lo que toca es buscar ingresos y como anunció el viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Gobierno ha puesto su mirada en los gigantes de Internet aprovechando la reciente iniciativa impulsada por la Comisión Europea. El 21 de marzo Bruselas pidió establecer una tasa temporal del 3% sobre los ingresos de las grandes tecnológicas (Google, Facebook, Twitter, Apple...) para que los Estados miembros, ahora indefensos ante la economía digital, puedan ingresar unos 5.000 millones al año En torno a un 10% correspondería a España, de ahí los 500 millones sugeridos como recaudación.



Este tipo de compañías paga un Impuesto de Sociedades del 9,5% frente al 23% de las firmas tradicionales, y sus ventas crecen a un ritmo anual del 15% frente al 0,2% de otras multinacionales. "Es un agujero negro en expansión", advierte el comisario de Economía, Pierre Moscovici. La idea es que sólo se aplicaría a las compañías con una facturación mundial de 750 millones al año, y 50 millones dentro de la UE.



Plan de estabilidad El problema, como casi siempre, es que la UE está dividida. Las grandes potencias, como Alemania, Francia, Italia o España están empujando fuerte por la aprobación del tributo. Por contra, los sospechosos habituales (Holanda, Luxemburgo o Irlanda) no quieren tomar medidas de forma unilateral y prefieren que se tomen en el marco de la OCDE para que la UE no pierda competitividad. El problema es que en materia fiscal, hace falta la unanimidad de los 28. La otra fórmula es apostar por la cooperación reforzada para que un impuesto sólo afecte a los países que lo aprueben. No suele ser buena consejera ya que fue la vía empleada para lanzar la 'tasa Tobin' a la banca y todavía sigue durmiendo el sueño de los justos.



Pese a todo, Escolano afirmó este sábado que el Gobierno no tiene la intención de esperar el debate europeo y está "dispuesto a avanzar a escala nacional". "España se suma al grupo de principales países que ya tiene estas figuras, como Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. Nuestra idea es presentarlo cuanto antes y que tenga efectos en 2019 y sucesivamente", recalcó. Más tarde, desde el propio Ministerio, puntualizaron que aún se contempla aplicarlo incluso para este 2018. Escolano también aprovechó su comparecencia posterior al Ecofin para mandar un mensaje a la oposición y pedirles su apoyo para que la 'tasa Google' sea una realidad con la mayor brevedad posible. Respecto al nuevo Plan de Estabilidad aprobado el viernes, dijo que lo enviarán este lunes a Bruselas y que espera que la Comisión dé su plácet al contenido.



"Somos quizá la economía que más contribuye en estos momentos en términos relativos al crecimiento de la UE, un país que está creando empleo sin desequilibrios económicos y que ha planteado unos objetivos ambiciosos para reducir el déficit público en 2021 y bajar la deuda por debajo del 90%", recalcó.

