Actualizada 23/04/2018 a las 15:14

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este lunes que desde enero un total de 6.500 emprendedores ya compatibilizan el 100% de la pensión con el salario, tras asegurar que en España "nadie sobra y todo el mundo suma".



Así lo ha señalado la titular del Ministerio durante la clausura de la I edición de los premios Generacción organizados por el Observatorio Generación y Talento, donde ha subrayado que sumar por el talento "diverso" en España, sin importar el género, la edad o la procedencia, es "la mejor manera que tiene España de competir hoy y mañana".



"Contar con todo el talento significa también incentivar la permanencia y capacitación del talento senior, porque la experiencia tiene mucho valor económico y motiva a los equipos", ha asegurado Báñez.



En España, según ha recordado la ministra, después de las reformas de los últimos años se puede seguir sirviendo a la sociedad voluntariamente compatibilizando el 50% de la pensión con un empleo y, además, desde enero de este año, los autónomos pueden compatibilizar al 100% la pensión con su actividad emprendedora.



Durante su discurso, Báñez también ha apuntado que el primer gran objetivo de España es el de llegar a los 20 millones de personas trabajando a finales de 2019. No obstante, ha asegurado que el Gobierno "no se quiere quedar ahí" y ha hecho hincapié en que otro reto importante en el horizonte es el de conseguir que España tenga una tasa de empleo similar a la de los países de la Unión Europea.



Así, espera que gracias al ritmo de creación de 500.000 empleos por año, se supere la tasa de empleo del 70% en 2022. En esta línea, la titular del Ministerio ha dejado claro que conseguir estos dos retos va a ser posible contando con todo el talento en su diversidad. "Nos queda mucho por hacer para contar con todo el talento, pero vamos en la buena dirección y tenemos que seguir trabajando juntos para seguir sumando nuevas oportunidades", ha apostillado Báñez.



Por otro lado, sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, la ministra ha señalado que estos son los Presupuestos del empleo, "de una España que no se quiere parar y que quiere seguir escribiendo una recuperación integradora y social".



Para la ministra, estos son unas cuentas públicas para contar con todo el talento, para favorecer los mejores empleos en España y para impulsar las políticas activas y así facilitar la transición del desempleo al empleo, poniendo el punto de mira sobre todo en los parados de larga duración de más de 50 años, en los jóvenes y las mujeres.



También ha puesto de relieve la importancia de la formación, ya que la mitad de los más de 3,5 millones de parados que se encuentran sin oportunidades no ha acabado la educación secundaria obligatoria. Bajo su punto de vista, la formación es "capital" para que la incorporación al mercado de trabajo sea lo más rápida posible.



De cara a los próximos años, la ministra ha asegurado que hay que seguir compitiendo con el capital humano, que es el "mayor activo estratégico" que se puede tener. De hecho, ha resaltado que el futuro de España se escribe con innovación y talento. "No se olviden del último, cuídenlo y motívenlo", ha añadido.



ALTADIS Y VODAFONE, PRIMER Y SEGUNDO PREMIO



Altadis y Vodafone han sido agraciados con el primer y segundo premio de esta I edición de los premios Generacción por las prácticas que hacen dentro de sus empresas para gestionar el talento. Asimismo, entre los premiados también destacan Thales España, AIG Seguros también por sus actividades dentro de la empresa, y P&G, Fundación MCR Acción y Fundación Éxit por sus proyectos encaminados a la sociedad.

Selección DN+