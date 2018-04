Tres de cada cuatro alumnos de FP Dual encuentra trabajo al terminar los estudios

12/04/2018 a las 06:00

La Formación Profesional Dual -que combina la formación entre el centro educativo y la empresa- es la principal arma para acabar con el elevado desempleo juvenil que hay en España, que alcanza aún al 37,5% de las personas entre 16 y 24 años, o al menos para conseguir reducirlo hasta niveles europeos. Así lo considera el Instituto Familiar de Empresa (IEF) después de elaborar un exhaustivo estudio titulado 'Orientación Profesional y Formación Dual: Hacia un modelo integrado para el empleo juvenil', en el que analiza este fenómeno y da propuestas concretas para terminar con este problema.

Pese a que aún no existen estudios exhaustivos que relacionen la reducción del desempleo juvenil con el sistema de Formación Profesional Dual, sí hay ciertos datos que apuntan que en caso de que se desarrolle en profundidad -algo que no se da en España, puesto que apenas lleva cinco años implantado y solo cuenta con 24.000 alumnos- el paro en este colectivo sería mucho menor. Uno de los más relevantes es que tres de cada cuatro estudiantes de este tipo de educación (un 74%) encuentra un trabajo casi nada más terminar sus estudios, lo que supone más de diez puntos porcentuales por encima de los jóvenes con igual suerte que cursan estudios generales de FP (63%). A su vez, países como Dinamarca, Alemania , Austria o Dinamarca, donde tienen un modelo muy consolidado y armado de Formación Profesional Dual, son precisamente los que registran las tasas más bajas de paro juvenil, en el entorno del 10%, una tercera parte de la española. Así lo explicó este miércoles Mercedes Chacón, directora de la Fundación Bankia por la Formación Dual, durante la presentación del informe, a la que también acudió el presidente del IEF, Ignacio Osborne, y el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.



"Dos tercios del trabajo van a estar centrados en personas que tengan titulación de Formación Profesional", apuntó Gorigolzarri, que hizo hincapié además en que más del 50% de los parados no tiene estudios de Educación Secundaria. Por eso el Instituto de Empresa Familiar denunció que "existe un evidente desfase entre nuestro sistema de formación y el mercado de trabajo", lo que -a su parecer- se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el crecimiento empresarial. Pese a que España tiene la segunda tasa de desempleo más alta de Europa, las empresas manifiestan que tienen serias dificultades para encontrar personal cualificado que se adapte a los requerimientos de los nuevos empleos, algo que parece ser una paradoja. Y a esto se suma que también es el segundo socio comunitario con mayor tasa de abandono escolar (un 18,5% no acaban la ESO), solo superado por Malta, el cuarto país de la OCDE con mayor número de jóvenes que ni estudian ni trabajan (dos de cada diez), así como el hecho de que el 22,5% de los universitarios deja la carrera en el primer año y dos de cada tres alumnos de FP no llega a obtener el título en el periodo previsto.



SOBRECUALIFICACIÓN

Sin embargo, al mismo tiempo hay un elevado número de universitarios en comparación con la cifra de graduados de Formación Profesional, lo que explica que el mercado de trabajo en España no sea capaz de absorber tantos licenciados y genere por ello algunas de las mayores tasas de sobrecualificación de la UE, según señala el estudio. Así por ejemplo, en el sector servicios ese exceso de titulación y/o formación llega a ser del 64%, mientras que alcanza el 50% en la industria.



Por eso, y tras analizar en profundidad el fenómeno del desempleo juvenil, el estudio realiza diez propuestas en el ámbito de la Formación Profesional encaminadas a combatir este problema. Y la primera pasa por incorporar la FP Dual como uno de los grandes pilares del futuro pacto por la educación, además de generar información pública de calidad sobre las tendencias del mercado laboral, las profesiones del futuro y las especialidades de los centros de formación, de forma que facilite la toma de decisión de los jóvenes.



A ese respecto, las empresas familiares reclaman potenciar más la figura del orientador profesional en los centros educativos e integrarla como parte del proceso formativo. También demandan que se promueva la Formación Profesional Dual entre pequeñas y medianas empresas que puedan satisfacer las necesidades locales y sectoriales, pues España es un país de pymes, o bien adaptar el marco regulativo y administrativo con el fin de facilitar el desarrollo de este tipo de enseñanzas.

Selección DN+