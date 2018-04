Actualizada 05/04/2018 a las 10:48

La marca automovilística Seat comercializó un total de 139.200 vehículos en todos los mercados en los que opera durante el primer trimestre del año actual, lo que supone una cifra histórica para la empresa y un incremento del 18,7% respecto a los mismos meses del año previo.



Seat explicó que este volumen comercial entre enero y marzo de este año representa la cifra más alta alcanzada en este período en los 68 años de historia de la firma, logrando superar el récord del primer trimestre del año 2000, cuando matriculó 136.200 unidades.



Ante estos resultados, el vicepresidente comercial de la empresa, Wayne Griffiths, aseguró que en la compañía están "muy contentos" por superar dicha cifra histórica de hace casi 20 años y apuntó que Seat se encuentra "en el mejor momento de su historia" y no se va a detener ahí.



"Nuestra gama actual tiene potencial para seguir creciendo y existen muchas oportunidades en los mercados en los que ya estamos presentes. Al mismo tiempo, nos estamos preparando para ampliar la gama e incorporar nuevos modelos como el Seat Tarraco y el Cupra Ateca, que lanzaremos a finales de este año. Hemos tenido un gran comienzo de año; no obstante, nos esperan grandes retos como, en particular, la implementación del WLTP", añadió.



En lo que va de ejercicio, España, Alemania y Reino Unido fueron los tres principales mercados para la firma con sede en Martorell (Barcelona). Así, en su mercado local, Seat entregó 28.500 unidades en el trimestre, un 15,5% más.



De su lado, las matriculaciones de Seat en Alemania subieron un 22,8% hasta el pasado mes de marzo, con 25.300 unidades, al tiempo que en Reino Unido sus ventas trimestrales se situaron en 18.400 unidades, un 9,6% más.



La marca española apuntó que Argelia se convirtió en este período en el mercado en el que sus matriculaciones crecieron más respecto a dichos meses de 2017, situándose como el quinto país por volumen, con 7.200 unidades, lo que representa multiplicar por ocho los datos del año previo.



La compañía automovilística se encuentra inmersa en una ofensiva de producto, a través de la que incorporará a su gama un nuevo modelo cada seis meses entre 2018 y 2020. Los dos primeros vehículos en llegar serán el Tarraco y el Cupra Ateca, que se venderán desde finales de año.

Etiquetas Volkswagen

Selección DN+