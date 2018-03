Trump carga contra Amazon y la responsabiliza del cierre de miles de negocios

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado este jueves contra el gigante tecnológico Amazon y lo responsabilizó del cierre de "muchos miles" de negocios minoristas.

"A diferencia de otros, pagan poco o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, usan nuestro sistema postal como repartidor (lo que causa una tremenda pérdida para EE.UU.) y están dejando fuera del negocio a muchos miles de minoristas", aseguró Trump en su cuenta oficial de Twitter.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!