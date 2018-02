Actualizada 19/02/2018 a las 16:14

El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, anunció este lunes que retira la candidatura del gobernador del banco central de este país, Philip Lane, para la vicepresidencia del Banco Central Europeo, lo que deja vía libre para la elección del ministro español de Economía, Luis de Guindos.



"Voy a retirar el nombre de Philip. He hablado con el ministro (Luis) de Guindos y le deseado buena suerte", dijo Donohoe a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) que este lunes elige al nuevo vicepresidente del emisor europeo.



El ministro irlandés dijo que su Gobierno considera que "es muy importante, dado lo importante que es el papel del vicepresidente del BCE, que la decisión se tome por consenso".



Donohoe se mostró agradecido por el "amplio apoyo recibido por Philip" Lane y consideró que es un "reconocimiento a sus credenciales como banquero central y académico", pero rehusó especificar qué países habían prometido su respaldo al candidato irlandés.



"Creo que el Eurogrupo tomará una decisión esta tarde que irá en el interés del funcionamiento y el éxito del BCE", dijo.



La retirada del único rival a hacerse con el puesto que dejará vacante el 31 de mayo el portugués Vítor Constancio despeja el camino para que Luis de Guindos se haga con el puesto.



La semana pasada fuentes europeas ya habían avanzado que el Eurogrupo preferiría tomar una decisión por consenso, de modo que no fuese necesario llegar a una votación en la que hubiese que confirmar que el sucesor contaba con la requerida mayoría cualificada (14 países que tengan al menos el 65 % de la población).



El Eurogrupo decidirá esta tarde y, salvo imprevistos, designará a De Guindos, cuya elección tendrá aún que ser formalizada mañana en el marco del consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE).



Sobre De Guindos, el ministro irlandés aseguró que "si es designado esta tarde, hará un excelente trabajo" como vicepresidente del Banco Central Europeo.



"Sus cualificaciones y experiencia como ministro de Finanzas lo preparan muy bien para hacer ese trabajo", afirmó.



Añadió que al hablar con todos sus "colegas" sobre Lane, reconocieron de forma generalizada su "excelente trayectoria y el trabajo muy importante que puede ser capaz de hacer en el futuro en el Banco Central Europeo".



Sin embargo, preguntado por si Dublín presentará a Lane como candidato para convertirse en economista jefe del Banco Central Europeo - puesto que quedará vacante el 31 de mayo de 2019-, Donohoe afirmó que su Gobierno prefiere ir "elección por elección".



El ministro de Finanzas en funciones alemán, Peter Altmaier, dijo que Luis de Guindos "ha desempeñado un papel decisivo, tiene buena reputación y es reconocido por sus colegas". "Creo que hemos encontrado un buen candidato", dijo.



Por su parte, el titular de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, indicó que su país "apoyará la candidatura de De Guindos y señaló que los países no están "cruzando ninguna línea roja" al nombrar a alguien que ha sido ministro para el puesto.



Luis de Guindos "tiene todas las condiciones para ser un buen vicepresidente del BCE. Creemos que será el hombre adecuado en el lugar adecuado", dijo.



Por su parte, el presidente del Eurogrupo, el portugués Mário Centeno, se limitó a señalar que la retirada del aspirante irlandés "deja a Luis de Guindos como candidato" y a resaltar la "importancia" del BCE.

