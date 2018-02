Actualizada 17/02/2018 a las 15:28

El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, se mostró este sábado convencido de que el titular de Economía, Luis de Guindos, será elegido este lunes por el Eurogrupo como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE).



"Confiamos en que no sea necesaria ni siquiera la votación. Tenemos el mejor candidato", dijo el ministro, en referencia a que el consenso a favor del español será tan mayoritario en el encuentro de ministros de Economía y Finanzas que no será preciso recurrir a una votación formal.



"Tenemos los apoyos no solo de Alemania, sino de otros países importantes. Tenemos el apoyo de una mayoría muy notable", apostilló Dastis en unas declaraciones a medios españoles en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), un foro de política exterior que se celebra desde ayer y hasta mañana.



La decisión del Eurogrupo sobre quién ocupará la vicepresidencia del BCE a partir de 2019 es un paso importante, pero no es el definitivo, ya que en último término es el Consejo Europeo, la reunión de líderes de la UE, la que elige.



No obstante, un apoyo mayoritario del Eurogrupo daría un respaldo muy importante al candidato español frente al propuesto por Irlanda, Philip Lane, gobernador del banco central irlandés.



Los dos candidatos fueron entrevistados esta semana por miembros del Parlamento Europeo a puerta cerrada y la Comisión de Economía de la Eurocámara opinó posteriormente que el irlandés se mostró "más convincente".



Esta evaluación, sin embargo, no tenía carácter vinculante.



El Eurogrupo elegirá a un candidato este lunes por mayoría cualificada (al menos 14 países de los 19 de la eurozona) y el día 20 el Ecofin hará la designación formal.

