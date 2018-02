Actualizada 14/02/2018 a las 13:06

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la Ejecutiva Confederal de la UGT, María Carmen Barrera, ha advertido este miércoles en Navarra que supuesto déficit de la Seguridad Social es "forzado" y su consecuencia es la subida de las pensiones en solo un 0,25% este año.



Así lo ha señalado Segura en conferencia de prensa en Pamplona, con motivo de su asistencia a una asamblea informativa sobre la situación del sistema público de pensiones, sobre el que ha pedido al Gobierno estatal que se "clarifiquen" las cuentas, por entender que de estos fondos salen partidas que deberían abonarse desde los Presupuestos Generales del Estado y que fuerzan a que el sistema sea "interesadamente" deficitario.



Precisamente de su déficit depende que el Gobierno lleve varios años subiendo "solo" un 0,25 % las pensiones, ha advertido la sindicalista para asegurar que este es un "método para disfrazar el recorte de las pensiones".



"Hay soluciones, es únicamente una voluntad política" lo que falta, ha advertido Barrera, quien como ejemplo de las causas del déficit de la Seguridad Social ha enumerado que de sus fondos salen, como una "mala broma" al proceder de las cotizaciones de los trabajadores, subvenciones a empresarios.



"Otra concesión del Gobierno a las empresas" es la menor cotización de la debida de un 8 % de altos asalariados, ha advertido para señalar que de todos estos conceptos saldrían miles de millones de euros con los que la Seguridad Social no tendría el déficit que se le achaca.



A ello se une la "sorprendente diligencia" del Gobierno central en aprobar medidas para "hacer atractivos los planes de pensiones" mientras que "no ha planteado nada en el Pacto de Toledo" en mucho tiempo.



"Las cuentas de la Seguridad Social tienen déficit porque hay una política interesada en que lo tenga", ha incidido, para lamentar que su consecuencia sea el incremento en un 0,25 % de las pensiones, una "subida de mierda" cuya queja se materializa en la campaña que con un lazo de color marrón lleva a cabo el sindicato, porque "casi no nos ha quedado otra que llamar a cosas por su nombre".



Tras acudir al diálogo social, al Pacto de Toledo y a otros foros para presentar sus propuestas, están "hartos de denunciar y proponer" y se topan por parte del Gobierno con una "política de hechos consumados" contra la que "solo cabe la movilización" para mostrar una "indignación que debe llegar multiplicada al Gobierno".



Por su parte, el secretario general de la UGT de Navarra, Jesús Santos, ha planteado su preocupación y malestar, "además de por la insuficiencia de las pensiones, por el problema añadido de las mujeres", de forma que en Navarra la brecha de género es del 39,68 %, "la quinta más alta del Estado y casi dos puntos sobre la media nacional".



También el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas, Melchor Calleja, ha defendido "pensiones dignas y suficientes para los pensionistas de hoy y los de mañana" y ha sido muy crítico con la "miserable subida" de un 0,25%, que supone entre 1 y 3 euros más al mes para los pensionistas.



"Es el quinto año consecutivo que se aplica este incremento del 0,25 %, que nos parece un desprecio de las personas mayores y nos puede llevar a una situación de empobrecimiento generalizada", ha advertido Calleja.

Selección DN+