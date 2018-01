Actualizada 30/01/2018 a las 18:27

El consorcio automovilístico alemán Volkswagen, ha cesado a su apoderado general, Thomas Steg, tras hacerse públicos los experimentos en los que se sometió a monos a emisiones diesel para supuestamente demostrar que estos no eran nocivos para la salud, informó este la compañía.



En un comunicado, Volkswagen señaló que la dirección del consorcio reunida este martes "aceptó la petición de cese temporal" de Steg y separarle de sus funciones "hasta que se aclare completamente lo sucedido".



"El señor Steg ha declarado que asume toda la responsabilidad. Esto yo lo respeto", afirmó el presidente de Volkswagen, Matthias Müller, según la nota de la empresa.



Müller dijo que están "investigando detalladamente" los trabajos realizados por la Asociación Europea de Estudios sobre la Salud y el Medio Ambiente en el Transporte (EUGT) -financiada por Volkswagen, BMW y Daimler- para "extraer todas las consecuencias necesarias".



Según publicaron el lunes los diarios alemanes "Süddeutsche Zeitung" y "Stuttgarter Zeitung", la EUGT -asociación disuelta en 2017- encargó una investigación en EEUU en la que se hizo inhalar gases a monos y a seres humanos con el presunto propósito de determinar los efectos que tiene el dióxido de nitrógeno (NO2) sobre el sistema respiratorio y sobre la circulación sanguínea.



Steg dijo hoy que los experimentos en los que se sometió a monos a emisiones diesel para supuestamente demostrar que estas no eran tan nocivas para la salud "no deberían haberse producido".



En una entrevista con el diario alemán "Bild Zeitung", Steg reconoció que fue informado por correo electrónico de que la EUGT pretendía experimentar sometiendo también a humanos a emisiones de gases.



"Respondí que, naturalmente, no se podía admitir eso", dijo Steg, que aseguró que ese estudio "entonces no se realizó".



Añadió que, después de que se rechazasen los experimentos con humanos, en junio de 2013 la EUGT decidió realizar el estudio con monos, para los que, según Steg, "se respetaron los estándares científicos internacionales".



El apoderado de Volkswagen consideró, sin embargo, que "desde la perspectiva de hoy, el estudio no debería haberse llevado a cabo, incluso bajo diferentes condiciones".



El presidente de Volkswagen, Matthias Müller, se disculpó anoche durante una recepción con empresarios en Bruselas por los experimentos con emisiones de gas y consideró que fueron "repugnantes y anti-éticos".



Las funciones de Steg como apoderado general las asumirá Jens Hanefeld, responsable hasta ahora de política internacional y europea, según el comunicado de la compañía.

