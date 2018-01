Actualizada 23/01/2018 a las 10:27

La dieta del dinero ocupa esta semana los titulares de los periódicos. Según aseguran, se puede ser más feliz cambiando al mentalidad durante seis meses. Una modificación infalible, garantizan, para ahorrar.

La experta australiana Nikki Goldstein explica que el problema radica en que la mayoría de las personas somos “compradores emocionales” por los estímulos que recibimos todos los días: estos nos empujan a comprar y pueden provocar una adicción a las compras. Una patología que padece el 7% de los españoles, de acuerdo con el informe.

La solución, según Goldstein, se basa en fijarnos en las cosas no materiales. La dieta, de hecho, consiste en que desde el 15 de enero hasta el 16 de julio, no compren nada que no sea de primera necesidad.

Eso sí, hay excepciones: comprar regalos para otras personas o artículos que sólo necesitemos en un momento determinado, como tinta para impresora.

¿Acepta el reto?

