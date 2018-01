Formación y flexibilidad, claves para tener empleo en la era de los robots

Actualizada 21/01/2018 a las 14:59

En la era de la digitalización y la automatización de tareas con robots, la formación y la flexibilidad para adaptarse a nuevos desafíos serán la clave para tener empleo y acceder a las nuevas profesiones que surgirán, un aprendizaje que estará lejos de la formación reglada, según los expertos.

Robots que sustituirán los trabajos repetitivos o que requieran una elevada precisión difícil para el ser humano, inteligencia artificial que tomará el control en tareas rutinarias llevaron al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) a pronosticar una pérdida de siete millones de empleos en los próximos cinco años, especialmente en los trabajos de oficina.

La consultora Gartner pronosticó recientemente en un simposio de tecnología que la inteligencia artificial será responsable de la pérdida de 1,8 millones de puestos de trabajos en los próximos dos años, pero también anticipó que esa tecnología creará 2,3 millones de nuevas oportunidades.

"Por lo tanto, si quieres tener un nuevo empleo vinculado a estas tecnologías del futuro la clave es que te formes, y por lo general esta formación no es reglada, sino que la encuentras en Internet y en instituciones no tradicionales", explica a EFE la asesora de la Comisión Europea para la Agenda Digital, Silvia Leal.

La formación continua y la acreditación de estas habilidades digitales a través de certificados por formadores especializados que no son instituciones universitarias serán clave bajo el punto de vista de Leal, con quien coincide con el excatedrático de la escuela de negocios ESADE Simon Dolan.

"En las universidades no se está preparando a los alumnos para el futuro que va a llegar y el mercado de trabajo cada vez más escoge talento que no tiene necesariamente un currículo universitario", apunta Dolan, director ejecutivo de The Global Future of Work Foundation, una entidad que reflexiona sobre el futuro del trabajo.

Para este experto, las profesiones del futuro estarán determinadas por tres aspectos: la digitalización, la globalización y la creatividad. A ellos, la periodista y docente Raquel Roca, que investiga sobre el futuro del trabajo, añade a dos ingredientes: la dispersión y la flexibilidad.

"Dispersión geográfica, que tiene que ver con la globalización la movilidad; dispersión temporal, que tiene que ver con el teletrabajo; y dispersión en las funciones, cada vez se busca un profesional con un perfil más transversal", apunta Roca.

Los profesionales del futuro deberán tener la flexibilidad par incorporar progresivamente nuevos conocimientos, herramientas y competencias, un aspecto que ya tienen en cuenta empresas de reclutamiento como Experis, una compañía de captación de talento del grupo Manpower, según explica su director general Pablo Urquijo.

"Lo que tenemos en cuenta a la hora de buscar talento son las competencias, y una de ellas clave es la flexibilidad. Buscamos perfiles cada vez más adaptados al entorno", explica el ejecutivo.

Entre los perfiles más buscados, según Urquijo, están las denominadas carreras STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), pero también las carreras humanísticas para funciones como Recursos Humanos, que son "críticas para ayudar a las personas a adaptarse a este cambio cultural".

España tiene un déficit de profesionales STEM, apunta Raquel Roca, que cifra esa demanda en 150.000 puestos de trabajo y un crecimiento del 15% anual, mientras solo el 7% de los estudiantes eligen estas carreras. "Es una necesidad urgente", añade Roca.

Esta evolución provocará que se creen profesiones nuevas, entre las cuales Simon Dolan menciona perfiles como el 'diseñador de gamificación', un profesional que hará lúdico el aprendizaje o el trabajo, diseñadores de experiencias de realidad virtual, o conductores de vehículos a distancia, ya sean drones, metros o incluso aviones.

De la misma forma, desaparecerán profesiones, especialmente aquellas que sean "sucias, aburridas o peligrosas", apunta Silvia Leal, ya que en esas ocupaciones son las más fácilmente automatizables por robots.

Mientras la automatización avanzará en campos como la atención al cliente, la medicina o la enseñanza, el ser humano competirá exactamente con lo que le hace radicalmente diferente: su humanidad.

"El servicio humano, que es mejor que el del robot, pasará a ser el servicio de lujo, lo cual tiene mucho sentido", finaliza Leal.

