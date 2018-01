H&M crea un puesto directivo para diversidad tras la polémica racista

Actualizada 17/01/2018 a las 17:18

La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) anunció hoy la creación de un puesto directivo responsable de fomentar la inclusión tras la polémica provocada por un sudadera suya con una frase controvertida y calificada de racista.

H&M retiró la semana pasada de su web un anuncio de un niño negro vistiendo una sudadera con el lema 'the coolest monkey in the jungle' (el mono más guay de la jungla) y sacó la prenda de su inventario por las criticas generalizadas recibidas en las redes sociales.

"El reciente incidente fue claramente no intencionado, pero muestra de forma clara lo grande que es nuestra responsabilidad como firma global", señaló en su cuenta de Twitter la compañía, que ya había pedido disculpas con anterioridad.

La firma sueca señaló que ha mantenido contactos por todo el mundo y que su compromiso para abordar la diversidad y la inclusión es "genuino", de ahí que haya decidido nombrar "un líder global en este área para hacer avanzar nuestro trabajo", además de anunciar que pronto habrá "más noticias" al respecto.

La difusión del anuncio en la web de H&M provocó críticas de muchas personalidades, como el jugador de baloncesto estadounidense LeBron James y el artista canadiense Abel Tesfaye, líder del proyecto musical The Weeknd, que rompió su colaboración con la empresa sueca.

Varios comercios de la cadena escandinava en Sudáfrica fueron objeto hace cuatro días de acciones de protesta, en las que no hubo heridos, por lo que H&M decidió cerrar de forma temporal sus establecimientos en ese país para garantizar la seguridad. EFE

Etiquetas Racismo

