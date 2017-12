Navarra registra un superávit de 297 millones hasta octubre

Actualizada 28/12/2017 a las 16:34

Navarra registró un superávit de 297 millones de euros hasta el mes de octubre, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda.



En total, las comunidades autónomas registraron un superávit de 1.267 millones hasta octubre, frente al déficit de 3.048 millones registrado en el mismo periodo de un año antes. Esto supone un superávit del 0,11% del PIB, frente al déficit del 0,3% del mismo periodo de 2016.



A finales de octubre nueve comunidades autónomas registraron superávit: Asturias (76 millones), Baleares (240 millones), Canarias (526 millones), Castilla y León (69 millones), Cataluña (212 millones), Galicia (186 millones), La Rioja (33 millones), Navarra (297 millones) y País Vasco (710 millones).



Mientras, el resto continuaron presentando déficits, siendo los más pronunciados los de la Comunidad de Madrid y Murcia, ambas regiones con un déficit de 294 millones, seguidos de Castilla-La Mancha (147 millones), Aragón (132 millones), Andalucía (108 millones), Comunidad Valenciana (94 millones), Cantabria (7 millones) y Extremadura (6 millones).



El déficit del conjunto de las administraciones públicas -excluidas las corporaciones locales- alcanzó los 19.262 millones de euros entre enero y octubre, lo que supone el 1,62% del PIB, un 37,4% menos que hace un año, mientras que el del Estado se redujo al 1,56% del PIB y un 35,1% inferior a la del mismo periodo de 2016.



El descenso del déficit del Estado al 1,56% del PIB supone una ratio inferior en 0,95 puntos al nivel del año anterior, y es el resultado de unos ingresos que aumentaron un 3,7% interanual y unos gastos que disminuyeron un 2,1%.



El saldo primario positivo, descontando el gasto en intereses, asciende en noviembre hasta el 0,5% del PIB frente al déficit primario del 0,22% del PIB registrado el mismo mes de laño anterior.



En cuanto al déficit de las administraciones públicas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había adelantado que se situó en el 1,5% del PIB en el tercer trimestre, 1,3 puntos porcentuales por debajo del de 2016. En el tercer trimestre, las corporaciones locales registraron un superávit del 0,51% del PIB, superando los 5.900 millones de euros.



Hasta octubre, el déficit público, excluidas las corporaciones locales, se situó en el 1,62% del PIB, un 37,8% inferior. Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras, 402 millones en 2017 y de 2.272 millones en 2016, el déficit acumulado hasta octubre de 2017 sería del 1,65% del PIB, con un descenso del 40,9% interanual.



El déficit de la Administración Central asciende en octubre al 1,17% del PIB, frente al 2,04 % de octubre de 2016. Si se excluye la ayuda financiera el déficit alcanza este mes el 1,14% del PIB, frente al 1,83% del mismo periodo del año anterior. Dentro de ésta, el déficit del Estado ascendió al 1,11% del PIB, con una reducción interanual del 43,1%, por la bajada del 3,2% en gastos y el aumento del 2,9% en ingresos.



Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit de 6.877 millones, el 0,59% del PIB, debido al menos superávit del Servicio Público de Empleo estatal, que alcanzó los 1.302 millones, frene a los 2.858 millones de 2016, por la reducción de ingresos en un 8,1% ante la disminución del as transferencias recibidas del Estado en 2.739 millones.



El sistema de Seguridad Social ha reducido su déficit un 10,2%, ya que el aumento de los gastos ha sido del 3%, frente a un incremento de los ingresos del 4,3%. Los ingresos por cotizaciones sociales han crecido un 5,6% hasta octubre, mientras que las prestaciones sociales aumentan un 3,3%.



LOS INGRESOS AUMENTAN UN 2,4%



En cuanto al déficit del Estado, se redujo un 35,1% interanual, hasta representar el 1,56% del PIB, gracias a unos recursos no financieros que alcanzaron los 200.805 millones de euros en términos de caja, un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los gastos no financieros sumaron 133.630 millones de euros, lo que supone una caída del 0,6% respecto al mismo periodo de 2016.



Por el lado de los ingresos, los impuestos directos y cotizaciones sociales alcanzaron los 96.461 millones de euros, un 16,4% más que en el mismo periodo del año anterior.



Dentro de estos tributos, la recaudación por el IRPF sumó 72.149 millones de euros, un 6,4% más que hasta noviembre de 2016, debido principalmente a la evolución de las retenciones del trabajo y de los ingresos de la declaración anual.



LA RECAUDACIÓN POR SOCIEDADES SUBE UN 5,4%



Mientras, los ingresos del Impuesto sobre Sociedades, con un volumen de 19.523 millones, han crecido un 5,4% por el incremento de los pagos fraccionados en un 5,7%, con un importe de 16.877 millones.



Asimismo, los ingresos totales por impuestos indirectos han alcanzado los 82.667 millones, un 1,9% más. La recaudación neta del IVA, por su parte, ascendió a 60.690 millones, superior en un 1,6% a la de 2016, debido al aumento del gasto final sujeto al impuesto.



Por su parte, la recaudación por impuestos especiales ascendió a noviembre a 18.694 millones, un 2,7% más que en 2016. El Impuesto sobre Hidrocarburos creció un 4,6%, hasta 10.137 millones de euros, mientras que el Impuesto sobre Labores del Tabaco sitúa su caída acumulada en el 1,7% (5.977 millones de euros), frente a las subidas de alcohol y bebidas derivadas (+7%), cerveza (+1,8%) y electricidad (+0,9%).



CAEN UN 0,6% LOS GASTOS, PERO SUBE UN 182% LA INVERSIÓN EN DEFENSA



Por el lado de los gastos, en los once primeros meses de 2017 los pagos no financieros efectuados por el Estado sumaron 133.630 millones, un 0,6% inferiores a los del mismo periodo de 2016.



Los pagos en el capítulo de gastos de personal, con una cifra de 13.755 millones, bajaron un 2,4%, en tanto que los gastos corrientes en bienes y servicios se han reducido un 8,4%, hasta situarse en 2.581 millones, y las transferencias corrientes alcanzaron los 77.116 millones, un 0,9% superiores a las de 2016. Las transferencias de capital subieron un 0,2%, hasta 6.401 millones.



Por último, las inversiones reales se incrementaron un 24%, hasta los 3.920 millones, debido en su totalidad al aumento del 182,7% de la inversión del Ministerio de Defensa, hasta los 2.140 millones, frente a la bajada en inversión civil (-26%), con caídas tanto en Fomento (-25,8%) como en el Ministerio de Agricultura (-25,8%).

