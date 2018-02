CaixaBank, reconocido como el mejor banco digital de Europa Occidental en 2017

Actualizada 11/11/2017 a las 12:40

CaixaBank ha sido reconocido como el Mejor Banco Digital de Europa Occidental en 2017 y como Mejor Banco del Mundo en Social Media también este año, dentro de la categoría de banca de particulares, por la publicación estadounidense Global Finance.



El banco catalán ha recibido ambos galardones Mejor Banco del Mundo en Social Media también este año, unos premios otorgados en Londres en los que se ha reconocido la apuesta por la digitalización y de innovación de CaixaBank.



Esta misma publicación premió ya el pasado verano a CaixaBank como Spain's Best Consumer Digital Bank (Mejor Banco Digital en España) por su apuesta por la digitalización para ofrecer una mejor calidad de servicio a sus clientes.



Además, la revista estadounidense también reconoció a CaixaBank como el mejor banco de Europa Occidental en cuatro categorías: Best in Mobile Banking (Mejor Banca Móvil), Best in Social Media (Mejores Redes Sociales), Best Integrated Consumer Bank Site (Mejor Página Web para clientes particulares) y Best Bill Payment & Presentment (Mejor Sistema de Pagos de Facturas).



CaixaBank dispone actualmente de 5,6 millones de clientes en banca a través de Internet, de los cuales 4,1 millones operan a través del móvil.