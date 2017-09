Dos de cada tres empleados del hogar no llega a mileurista

18/09/2017 a las 06:00

La situación de las personas que trabajan en el hogar por cuenta ajena no termina de salir de la crisis, pues a los problemas económico-financieros que sufrió el país durante gran parte del último decenio se une sus propias dificultades sectoriales. Y el resultado de ello es que la estadística más reciente (datos que se desprenden de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre) revela que dos de cada tres ni siquiera llega a la categoría de mileurista en su retribución.

En concreto, el 68,5% de los asalariados registrados como personal doméstico percibían en el ecuador de este año menos de 1.000 euros brutos mensuales. Hablamos de 446.900 personas frente a un total de 651.800 en dicha rama de actividad. De hecho, el salario medio bruto de este colectivo es un 60% inferior al promedio del conjunto de trabajadores con una nomina.

Otro dato preocupante para los sindicatos, que pretenden que el Gobierno reúna "de manera inmediata" a los interlocutores sociales para abordar la situación de este sector, es la elevada temporalidad que reina en el mismo. En concreto, más de la mitad de quienes trabajan en el empleo doméstico (el 54,5%) para particulares lo hacen solo a tiempo parcial. Se trata del porcentaje más alto de todas las ramas de actividad laboral y suponen ya el 14% de los trabajadores por horas, frente a solo el 2.4% que representan entre las personas a jornada completa.

A esta situación se une su elevada tendencia, en términos históricos, hacia la economía sumergida. La regularización que se abordó en 2012, cuyos efectos han no han terminado de notarse, no ha evitado que a día de hoy una de cada tres trabajadores de ese sector no está dada de alta en la Seguridad Social y, lo que es peor, se teme que este fraude a las arcas públicas pueda aumentar en los próximos meses al incrementarse sus cuotas desde el pasado 1 de agosto.

El motivo es la desaparición del descuento del 20% que se venía aplicando de forma general sobre ellas durante el último lustro. El Ejecutivo decidió no prorrogarlo en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y el temor ahora es el nivel de empleados de hogar no afiliados, actualmente situado en el 31,3% (unas 193.000 personas), se incremente de manera muy apreciable. En este sector, con empleo femenino mayoritario (casi el 88% son mujeres), la demanda de personal continúa aumentando a un ritmo del 9% este año.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Por este motivo, el sindicato UGT va a iniciar una campaña de sensibilización con este colectivo, empezando por reclamar al Gobierno que recupere la deducción referida del 20% en sus cuotas sociales a fin de que no aumente su precarización laboral, "ya de por sí importante". No es el único. Otras centrales y partidos políticos se van a unir esa petición, al alertar que de lo contrario podría aumentar de forma sensible el peso de la llamada economía sumergida.

Desde la organización sindical resaltan al respecto que la normativa actual impide a los inspectores de trabajo acceder a un domicilio particular para comprobar la situación laboral de un empleado de hogar. Por este motivo, también piden al Ejecutivo que modifique el decreto que regula la actividad de la Inspección, a fin de regular de otra forma las revisiones de esas labores remuneradas.