De Guindos defiende la tributación de las empresas digitales según cifra de negocio

Actualizada 16/09/2017 a las 13:59

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido que las empresas digitales deberían tributar sobre su cifra de negocio y no sobre las ventas, "a efecto de que contribuyan en aquellos países donde obtienen beneficios y comercializan sus productos".

En rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía de UE (Ecofin) de este sábado en Tallin (Estonia), Guindos ha afirmado que esclarecer la manera en la que dichas compañías deben pagar sus impuestos es un tema "extremadamente complejo" desde el punto de vista de la definición de la base imponible.

"La actividad de la economía digital es difícil de encuadrar respecto con lo que es la definición tradicional y la forma habitual de pagar impuestos, especialmente, el de sociedades", ha señalado.

El titular de la cartera de Economía ha afirmado que existe un consenso "muy, muy amplio", entre "más de 20" Estados miembro, para establecer las normas tributarias a las que deberán someterse 'los gigantes de Internet'. "La voluntad política se deja notar, más allá de los planteamientos nacionales como el de Austria, por ejemplo", ha apuntado.

"No obstante, estoy convencido de que los países que puedan tener algún tipo de cautela inicial, que no sorprenderá a nadie, acabarán aceptando. Al final los 28 llegaremos a un acuerdo", ha agregado.

En este sentido, Guindos ha explicado que la norma debe ser cuanto "más global" mejor, así como la importancia en esta materia de países como Estados Unidos, ya que muchas de las grandes compañías digitales son de origen estadounidense.

Guindos ha recordado además que España, Italia, Francia y Alemania ya han puesto de manifiesto el "problema" mediante una carta enviada a la Comisión Europea. "Es necesaria una solución global para actuar a corto plazo. Estamos viendo unas circunstancias en las que empresas digitales no pagan en ninguna juridiscción", ha subrayado.

ACUERDO PARA UN INSTRUMENTO DE ACTUACIÓN FISCAL CONJUNTO

Por otro lado, el responsable del Ministerio de Economía ha resaltado el acuerdo mayoritario que existe en los 28 países miembro de la UE para tener un instrumento de actuación fiscal conjunto, "Necesitamos un instrumento de política fiscal, con el que establecer un modelo común, y tiene que haber un sistema institucional que favorezca la utilización de este presupuestario común", ha resaltado.

"El presupuesto actual de la UE no tiene capacidad estabilizadora, no puede actuar anticiclicamente. Es extramadamente difícil utilizar el presupuesto comunitario actual. No es suficiente, aunque algunos digan que sí", ha añadido.