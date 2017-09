Actualizada 06/09/2017 a las 13:10

Los pasajeros de Ryanair deberán pagar un extra para poder llevar a bordo dos bultos de equipaje de mano a partir del próximo 1 de noviembre, anunció la aerolínea irlandesa de vuelos económicos.



De acuerdo con esta medida, solo los viajeros con "Embarque Prioritario", que incluye Plus, Flexi Plus y Family Plus, podrán subir al avión con un bolso y una maleta de mano, un servicio que cuesta cinco euros adicionales cuando se efectúa la reserva del billete o seis euros si se agrega después.



"Todos los demás clientes (sin Embarque Prioritario) podrán subir un solo bulto pequeño al avión, mientras que el bulto más voluminoso deberá bajarse a bodega, libre de cargos, en la puerta de embarque", explicó Ryanair en un comunicado.



Estos cambios en la política de equipajes forman parte de su programa de atención al cliente "Siempre Mejorando" y el objetivo es "animar" a los usuarios a "facturar su equipaje y reducir el número de pasajeros con dos maletas o bultos en las puertas de embarque".



Según Ryanair, la alta ocupación de sus aviones, que en agosto llegó al 97 %, implica que "demasiados clientes" transportan los dos bultos permitidos como equipaje de mano libre de cargo" y, en consecuencia, se reduce el espacio en los compartimentos de cabina, "lo que está generando muchos retrasos en embarques y vuelos".



"Para animar a los clientes a facturar algunas maletas", señaló la aerolínea, el peso del equipaje facturado permitido aumentará de 15 a 20 kilogramos para todas la maletas, lo que costará 25 euros a partir de noviembre, diez euros menos que hasta ahora.



"Estos cambios en la política de equipajes le supondrán a Ryanair un gasto de 50 millones de euros anuales en términos de reducción de las tarifas de facturación de equipaje", indicó en la nota su director de comunicaciones, Kenny Jacobs.



No obstante, precisó el directivo, la posibilidad de facturar equipaje más voluminoso "animará a más" usuarios a contratar este servicio, lo que "reducirá la alta cantidad de clientes con dos bultos en las puertas de embarque".



"Esperamos que disminuyendo a uno la cantidad de bultos permitidos a bordo para todos los clientes sin embarque prioritario se podrá acelerar el proceso de embarque de los vuelos y eliminar los retrasos en los mismos", agregó Jacobs.