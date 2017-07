Bonificaciones de hasta 400 euros al mes por hacer fijos a los jóvenes

13/07/2017 a las 06:00

Una ayuda directa de 430 euros al mes a los jóvenes desempleados sin formación y una bonificación de hasta 400 euros a las empresas que los contraten son dos de las medidas que el Gobierno quiere sacar adelante para luchar contra el elevado desempleo juvenil, que pese a que ha caído 15 puntos porcentuales sigue estando por encima del 41%. Así lo explicó este miércoles la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la sesión de control del Congreso de los Diputados, después de anunciarlo a mediados de junio desde Luxemburgo. Pero hasta ahora, aunque se ha hablado mucho de esos 430 euros de ayuda directa a los jóvenes menores de 30 años con un contrato de formación, poco se sabía del incentivo a las empresas.

Báñez fue un poco más allá y anunció que se tratará de una bonificación "potente" que durará tres años y de la que se podrán beneficiar aquellas empresas que, tras ese contrato de formación de 18 meses, incorporen a su plantilla de manera indefinida a los jóvenes que han recibido esta ayuda complementaria. La ministra no proporcionó más datos y resaltó que el objetivo de esta medida, que aseguró que se está negociando en el marco de la mesa de diálogo social y con las CC AA, es que los jóvenes desempleados consigan un trabajo "estable y de calidad".

Pese a que aún no hay nada cerrado, la propuesta que el Gobierno ha puesto encima de la mesa -y a a que ha accedido este periódico- es una bonificación mejorada respecto a la actual en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 250 euros al mes durante tres años, por lo que ascendería a 3.000 euros anuales. Se trata de una ayuda adicional que procede de la Garantía Juvenil y que por tanto se sumaría a la subvención ya existente, que a día de hoy es de 1.500 euros al año para los que contraten como indefinidos a jóvenes varones y 1.800 más si son mujeres. De esta forma, para aquellos que empleen a chicas la ayuda ascendería a 400 euros al mes.

Además de las empresas, se podrán beneficiar de este incentivo los trabajadores autónomos que conviertan en estables esos contratos de formación una vez que hayan finalizado, bien tras el primer año o después de la prórroga hasta los 18 meses. También será de aplicación para los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, así como para las empresas de inserción que contraten trabajadores en situación de exclusión social.

Por otra parte, y tras la controversia generada por ese complemento de 430 euros a los 'ninis', Báñez volvió a recalcar que no se trata de un ayuda salarial, sino de una "ayuda directa a la formación" y, por tanto, "se sumarán al sueldo que les corresponda por convenio". Así, como mínimo, estos jóvenes recibirán 1.138 euros al mes repartidos en 14 pagas, puesto que el salario mínimo se sitúa en 2017 en los 707 euros mensuales. De esta ayuda se podrán beneficiar los jóvenes de entre 16 y 30 años que ni estudian ni trabajan y que están inscritos en el Programa de Garantía Juvenil.

CLÁUSULA SALARIAL

Por otro lado, el secretario general de CC OO volvió a reiterar este miércoles que "o se resuelve el pacto salarial en julio o no habrá acuerdo". Unai Sordo admitió que "parte del atasco" que está sufriendo la negociación colectiva se debe a la cláusula de revisión salarial, puesto que los sindicatos tienen "mucho interés" en recuperar este concepto y los empresarios lo ven con "malos ojos". Sordo explicó que "ya no es tanto por el uso que se le dé este año", puesto que fácilmente no se activaría ya que incluso la banda baja estaría por encima de la inflación prevista, sino que se rescataría este concepto para "previsibles picos de aumentos de inflación". El nuevo líder de CC OO dejó claro que en caso de que el pacto no recogiera esta cláusula, "las bandas salariales tienen que ser otras".