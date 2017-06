El Banco de España denuncia que Popular pudo pedir más liquidez antes de su rescate

24/06/2017 a las 06:00

El subgobernador del Banco de España relató este viernes un capítulo completamente desconocido hasta ahora en el proceso de intervención del Popular al resaltar que la entidad disponía de un mayor número de garantías de las que realmente utilizó para que el Banco Central Europeo (BCE) pudiera seguir inyectándole dinero ante la fuga de depósitos. "Sospecho que el banco tenía potencialmente más porque lo que nos trajeron fue relativamente poco", indicó Javier Alonso durante la clausura del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizado por APIE y BBVA. Pocos minutos después de su intervención, y ante sus llamativas declaraciones, el propio Alonso envió un comunicado en el que quiso precisar que no había estado "afortunado" al utilizar esas palabras.

En cualquier caso, el supervisor constató que, efectivamente, Popular "tenía algunos activos más" de los que había puesto sobre la mesa ante las autoridades supervisoras para hacer frente a la salida de ahorros que estaba drenando su balance: hasta 18.000 millones, según han apuntado fuentes del sector. Esas garantías -reguladas por la normativa europea a modo de 'colaterales' y que sirven como respaldo para las ayudas del BCE- "podrían haber sido utilizadas, si la entidad los hubiera movilizado a tiempo, antes de que ella misma se declarara inviable".

De este modo, el Banco de España no tienen claro que los responsables de la entidad, capitaneados por el que era su presidente, Emilio Saracho, hicieran todo lo posible para verse respaldados por el mecanismo de liquidez. El subgobernador reconoció que desde la institución se instó al consejo de administración del Popular a hacer uso de esa herramienta para obtener más dinero, aunque la única respuesta, pocas horas antes del rescate, fue que "a lo mejor esa noche" lo hacían. "No sé si tiraron la toalla o no, pero la verdad es que no daba la impresión de que hubiera mucho más tiempo", llegó a afirmar Alonso.

Porque aun reconociendo que Popular disponía de unos activos que podría haber usado para evitar la intervención durante la noche del 6 al 7 de junio, "su volumen muy probablemente no hubiera cambiado la situación más que de modo transitorio", según el subgobernador.

Alonso quiso aclarar que, aunque Popular hubiese solicitado más inyección de liquidez con colaterales que podía tener en su balance, "no se sabe exactamente cuánto tiempo podría haber aguantado" ante la fuga de depositantes. "Podrían haber sido horas, días, pero el comportamiento de los clientes es impredecible", indicó. A la pregunta de por qué la entidad no aportó más garantías, el subgobernador se limitó a resaltar con un "eso es algo que yo no le puedo responder". Aunque esta nueva realidad pueda movilizar a más accionistas para presentar demandas contra la cúpula del Popular, Javier Alonso no ve relación entre esta circunstancia y posibles acciones judiciales. Porque de esas garantías adicionales "no se sabe ni cuántas eran ni el valor que tenían", por lo que tampoco estaría asegurado que el banco no cayera.

El subgobernador, que se ha mostrado satisfecho con la actuación del supervisor en toda la crisis del Popular, también considera que esta primera resolución bancaria a través del Mecanismo Unico europeo (MUR) ha salido bien. "El resultado es bastante positivo", afirmó, al recordar que el grupo "logró abrir sus puertas sin discontinuidad". Sin embargo, reconoció que esa herramienta "está más orientada para resolver bancos insolventes y no tanto para los que se encuentren con problemas de liquidez". Por ello, le parece "lógico" estudiar algunos cambios en la normativa.

COMPETENCIA VIGILA EL SECTOR

Por otra parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, explicó este viernes en la UIMP que la institución "visualiza" los cambios que se producen en el mercado bancario "para saber si va a haber un incremento de precios y una pérdida de calidad en los productos ofertados". Lo hizo en relación al nuevo proceso de consolidación protagonizado por Santander sobre Popular, advirtiendo de que "seguirá" de cerca los cambios que en el campo de los créditos, los depósitos, las tarjetas o los cajeros, por ejemplo, puedan aplicarse.