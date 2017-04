Actualizada 25/04/2017 a las 20:30

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, advirtió este martes de que el coste de fijar la jornada laboral de 35 horas semanales entre los funcionarios se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros al año. Así lo señaló durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas de 2017 de su departamento, en la que indicó que habría un "problema de sostenibilidad" en la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en la Administración, si bien "de todo se puede hablar". Collado explicó que ya se está hablando con las organizaciones sindicales sobre la posible implantación de la medida.

No obstante, recordó que "no se trata de una recuperación de un derecho", ya que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general, solo dos comunidades autónomas tenían la de 35 horas (Asturias y Andalucía). Precisamente Andalucía ha recuperado esta medida desde enero. Otras cinco regiones cuentan con una jornada de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado no cuentan con ese beneficio laboral.