La negociación colectiva parece que se ha reactivado con la última propuesta de incremento salarial --mejorada-- por parte de la patronal después de que se encontrara atascada desde el pasado mes de diciembre, cuando tuvo lugar la última reunión entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Desde entonces, solo se han comunicado por cartas y a través de los medios de comunicación. Por eso la primera reivindicación de los sindicatos es sentarse a dialogar en el marco de la mesa de negociación. No hay fecha todavía pero UGT y CC OO confían en que, tras el parón de Semana Santa, esta misma semana la CEOE y Cepyme les convoque para negociar los flecos que faltaban por fijar en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). "Es lo que tienen que hacer. Tenemos que seguir negociando y no queremos hacerlo a través de los medios de comunicación", aseguran fuentes sindicales. Falta por atar algo tan importante como la recomendación que se hace para subir el sueldo a los trabajadores de cara a 2017. Los empresarios han accedido a la petición de poner un mínimo y su nueva propuesta es un incremento salarial de entre el 1% y el 2%, más otro medio punto adicional que estaría condicionado principalmente a la productividad de la empresa. Además de fijar un suelo, han mejorado medio punto su primera propuesta. Esto ya se acerca un poco más a lo que exigen los sindicatos: una subida de entre el 1,8% y el 3%, una vez que rebajaran también el máximo inicial del 4%. Pero no solo es la parte de las remuneraciones lo que quieren abordar, sino que la idea de unos y de otros es incluir también otros temas de ámbito laboral. El que más rechazo suscita por parte de los sindicatos es la propuesta de la patronal de que las mutuas, a través de sus médicos, puedan dar altas y bajas por contingencias comunes como, por ejemplo, en casos derivados de problemas traumatológicos. Ésta es en estos momentos la principal línea roja de cara a lograr un acuerdo. "En ningún caso vamos a aceptar esto. Rotundamente no", manifiestan los sindicatos, que denuncian que si así se hiciera estos organismos asumirían competencias que no les pertenecen, por lo que vendría a ponerse en cuestión la profesionalidad del personal sanitario del sistema público.

Sin embargo, sí muestran su "voluntad" de hablar de convenios que permitieran a las mutuas prestar sus servicios a los sistemas públicos de salud de las Comunidades Autónomas, sobre todo en los procesos de trauma comunes. Les parece bien que los servicios de rehabilitación de las mutuas, en muchos casos con tecnología muy avanzada e infrautilizada, se pusieran al servicio de la sanidad pública, insisten. "Pero solo desde un punto de vista colaborativo, para permitir aligerar sus saturadas listas de espera", matizan fuentes sindicales.

"UN PASO ADELANTE"

Ésta parece ser ahora su principal preocupación, más incluso que el tema salarial, pues consideran que la nueva propuesta de la patronal significa "un paso adelante, aunque no definitivo, que, en todo caso, puede llevarnos a alcanzar un acuerdo". Aún así, desde UGT recalcan que "una base del 1%, que se aleja hasta de las previsiones que ha hecho el Gobierno de crecimiento de la inflación, no puede ser el eje de los salarios para el año 2017" y basan sus argumentos en una inflación disparada, una economía que avanza a un ritmo superior al 3% y unas empresas cuyos beneficios siguen creciendo. Parece, por tanto, que el objetivo de los sindicatos es conseguir elevar un poquito ese mínimo del 1%.

Pero más allá de las discrepancias, existen también coincidencias. Así, los sindicatos dejan caer que en las otras tres propuestas hechas por la patronal podría ser fácil llegar a un acuerdo, por ejemplo en lo relativo a la ultraactividad de los convenios. Se trata de encontrar la vía para que no decaiga el acuerdo laboral, puesto que la reforma de 2012 limitó a un año la vigencia del mismo una vez caducado, salvo pacto contrario. Si la negociación de un nuevo convenio no sale adelante, las partes tienen que acudir a la mediación, pero si esto tampoco funciona se produce un vacío porque el arbitraje es voluntario.

Por otra parte, la iniciativa de la patronal de crear un organismo financiado por las empresas en el que junto con los sindicatos puedan debatir sobre cómo modernizar la negociación colectiva ha sido muy bien acogida por las organizaciones de los trabajadores, al igual que la propuesta de abordar conjuntamente la necesidad de adaptar la Formación Profesional al modelo actual.

(((Apoyo))) Reivindicaciones en vía muerta Madrid, 16 abr. (COLPISA, L. P.) La patronal, en esta última propuesta, parece haber dejado en el olvido otras reivindicaciones que enviaron a finales de febrero a los sindicatos vía carta, como la de rebajar las cotizaciones sociales de las empresas, regular la Ley de Huelga o reducir los liberados sindicales, tanto en número absoluto como en relación al número de horas retribuidas.