Montoro espera que los Prespuestos se puedan aprobar al principio del verano

Actualizada 04/02/2017 a las 15:01

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha indicado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "van a entrar en el Congreso en las próximas semanas para que puedan estar aprobados al comienzo del verano", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad de la oposición en que salgan adelante las cuentas.



En el acto de presentación en Málaga de la Ponencia Económica y de Administración Territorial del PP, que se debatirá en el 18 Congreso Nacional del partido, Montoro ha asegurado que España "no puede estar con presupuestos prorrogados en el primer ejercicio de legislatura".



Ha señalado que un Gobierno en minoría como el del PP "significa que no puede aprobar los presupuestos generales solo", y que "la responsabilidad que estamos ejerciendo desde el primer día de legislatura es compartida con los grupos de oposición". "Es un gobierno que corresponsabiliza a los grupos de oposición", ha apuntado.



"Cuando decimos que vamos hacer un nuevo presupuesto lo que estamos diciendo a los grupos de la oposición es que ellos serán responsables como el Gobierno del PP de que haya en España presupuestos generales para 2017", ha asegurado el ministro.



Montoro ha indicado que "buscamos su apoyo y lo estamos haciendo con diálogo de contenido", algo que, ha asegurado, "queremos hablarlo con todos". Así, ha explicado que "gobernar en minoría también significa que tu proyecto tiene que estar sometido al criterio de los demás, pero los demás, que son los que quedaron detrás en las últimas elecciones, también están obligados a ceder en su proyecto político; eso es negociar y coincidir".



Ha señalado que España necesita esos presupuestos, "para consolidar el crecimiento, la recuperación económica, la creación de empleo, para transmitir un mensaje de estabilidad política frente al resto del mundo y en particular el resto de Europa; y para cumplir nuestros objetivos de déficit público".



Pero también, ha dicho, son necesarios "para fortalecer la cohesión social de nuestro país, para mejorar el Estado del Bienestar, para garantizar que millones de personas que dependen directamente de la Hacienda Pública del Estado estén atendido y podamos financiar correctamente los grandes servicios, actualizando sus partidas".



"Creo que en estos objetivos, recuperación económica, creación de empleo, cohesión social y cumplimiento de los compromisos de España con Europa y con el mundo, tenemos más que motivos para coincidir", ha asegurado el ministro, quien se ha mostrado "seguro de que España va a tener uno presupuestos generales como confirmación de que en una legislatura de estas características se puede gobernar y la estabilidad política es un valor que tenemos que asentar entre todos".