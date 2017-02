El Gobierno rechaza bajar los impuestos del recibo eléctrico

Actualizada 01/02/2017 a las 14:39

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, han rechazado este miércoles dos medidas planteadas por la oposición para bajar los impuestos del recibo eléctrico, a la vez que han defendido una política energética que, a su juicio, ha evitado mayores incrementos de la factura.



El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el primero en preguntar a Rajoy por las fuertes subidas del mercado eléctrico y le ha planteado cinco medidas, entre ellas bajar el IVA que grava el recibo de la luz del 21 % actual al tipo reducido del 10 % o incluso al de superreducido del 4 % al ser un bien básico.



Junto al IVA, en los recibos de la luz se aplica el impuesto especial sobre la electricidad, del 5 %, que Ciudadanos ha propuesto eliminar.



Junto al tema de los impuestos, Iglesias ha planteado hacer una auditoría de los costes de generación, gravar los denominados "beneficios caídos del cielo", recuperar la gestión pública de las hidroeléctricas y suprimir el "impuesto al sol".



El líder de Podemos también le ha reprochado a Rajoy la presencia de políticos en los consejos de administración de las eléctricas: ¿No le parece impresentable?", ha apuntado.



Rajoy ha rechazado todas las propuestas de Iglesias a excepción de la auditoría de costes en el sector eléctrico que, a su juicio, ya se ha hecho.



El presidente del Gobierno ha vuelto a dar explicaciones sobre lo ocurrido en enero en el mercado eléctrico mayorista, que terminó con un precio medio de 71,5 euros, el doble que un año antes.



Así, ha vinculado las subidas tanto a la evolución de las materias primas -un 112 % el petróleo, un 130 % el gas y un 113 % el carbón- y las condiciones meteorológicas con menos agua y viento que han obligado a producir con centrales más caras.



En este contexto, ha añadido, "lo normal" es que se produzcan subidas en el mercado eléctrico.



Rajoy ha recordado que estas alzas afectan a la parte de energía del recibo -que supone alrededor del 35 %- mientras que los peajes -que fija el Gobierno y que suponen un 40 %- llevan tres años congelados e incluso bajaron un 2,8 % el año pasado gracias a la política energética. El resto de la factura, son impuestos.



Y en ese aspecto ha incidido la diputada de Ciudadanos Melissa Rodríguez que ha propuesto eliminar el impuesto especial de electricidad ante lo que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, le ha cuestionado cuál subiría a cambio.



"Su grupo presume de no hacer demagogia, si me dice que quitemos este impuesto, ¿qué otro impuesto quiere usted subir?", ha contestado Nadal recordando el déficit existente en España.



Y ante la pregunta del diputado del grupo parlamentario socialista Miguel Ángel Heredia, Nadal ha respondido que el PSOE "no puede dar lecciones", porque durante su mandato el precio subió un 70 % y dejaron un "pufo descomunal" de 30.000 millones de euros, en referencia al déficit de tarifa.



Sin la reforma eléctrica del anterior ministro Soria la luz habría subido un 42 %, ha concluido.



Heredia ha pedido al Gobierno que lleve a cabo auditorías de costes y reformas profundas que "aprieten el cinturón" a las eléctricas porque la administración no puede "condenar a los españoles al frío y la oscuridad".



Relacionado con este tema, el ministro también ha contestado a Podemos sobre las medidas de pobreza energética y las competencias de las comunidades autónomas y les ha reprochado que no aportaran nada en la nueva regulación sobre el bono social.



La diputada de Podemos Irene Montero le ha insistido a Nadal que se "ponga al servicio de la gente y no de los especuladores".



El mercado eléctrico mayorista (pool) cerró enero con unos precios elevados, lo que se traducirá en un alza del recibo de la luz de alrededor del 26 % para los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 12 millones del total de 25 millones.



Tras estas subidas, febrero ha empezado con descensos y el precio de la electricidad bajará mañana un 29 %, según datos de OMIE.