El Gobierno bajará un 11% las tasas aeroportuarias de Aena hasta 2021

Actualizada 24/01/2017 a las 17:37

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes una rebaja de las tasas aeroportuarias del 11% en la red de Aena para el periodo 2017-2021, que se incluirá en el primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que el Consejo de Ministros aprobará este viernes.



La rebaja, que supone un descenso medio del 2,2% anual durante los próximos cinco años, supera la propuesta planteada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que solicitaba una rebaja de tasas del 2,02%, pero no alcanza la reclamada por las asociaciones aéreas que pedían un descenso de las tasas del 2,59% anual.



Por contra, Aena defendía la congelación de las tasas aeroportuarias, que deben entrar en vigor el 1 de marzo coincidiendo con la temporada alta del sector aéreo, sobre las ya vigentes tras haberse reducido un 1,9% durante 2016.



"Esta rebaja que en el conjunto del periodo será del 11%, persigue mejorar la competitividad de los aeropuertos españoles y contribuirá también a mantener la pujanza de nuestro potente sector turístico, un sector que genera el 11% del PIB y el 13% del empleo en España", aseguró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el foro ABC.



Rajoy, arropado por siete ministros, aseguró que la rebaja tarifaria se hará mejorando la calidad de los servicios aeroportuarios "porque permite a Aena invertir más de 2.000 millones de euros en los aeropuertos españoles en los próximos cinco años".



Durante su intervención, indicó que se debe avanzar en la competitividad "con un permanente afán reformista y de adaptación continua".



En referencia al 'Brexit', uno de los factores que más incertidumbre arroja sobre el turismo, Rajoy recordó que Reino Unido es el primer mercado emisor de turistas a nuestro país, el primer destino de inversión de las empresas españolas y el tercer socio comercial de España.



"Con un total de 17 millones de turistas británicos llegados a España al año, uno de cada cinco turistas que visita nuestro país es británico", apuntó.



NUEVO MARCO REGULADOR



Fomento ya abrió la puerta a bajar las tasas aeroportuarias al señalar que el Gobierno tendría en cuenta la "unanimidad" existente para su rebaja tanto en los comités de coordinación aeroportuarios, como por parte del 'superregulador', de las propias aerolíneas y del sector turístico.



El nuevo marco regulatorio aeroportuario, aprobado en 2014, garantiza el funcionamiento de la red y la congelación de las tasas hasta 2025, abriendo la posibilidad de rebajarlas revisando los parámetros en base a un plan quinquenal de inversiones y sistema tarifario.



Para la fijación de las tasas aéreas se tienen en cuenta distintos parámetros, como las previsiones de tráfico de pasajeros. La estimación de Aena es que el tráfico aumente hasta los 240,35 millones de pasajeros en 2021, unos 10 más que los 230 millones de pasajeros registrados el año pasado (+11%) y del 5% para este año.



Unas previsiones que Aviación Civil revisa al alza tras cerrar Aena en 2016 el mejor año de su historia por el 'boom turístico', por lo que los 240 millones se alcanzarán antes de lo previsto.



Fomento mantendrá la bonificación del 50% en billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares y familias numerosas, aunque modificará la norma que regula estas ayudas para evitar el fraude. Está por decidir si se mantendrán las bonificaciones aéreas vigentes.



MÁS DE 2.00O MILLONES EN INVERSIÓN



El DORA, que fijará la senda tarifaria para los próximos cinco años, contemplará también las capacidades disponibles en la red para atender la demanda prevista y las inversiones en materia regulada, garantizando el interés general de los aeropuertos españoles.



El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya avanzó en el Senado que previsiblemente el Consejo de Ministros aprobaría este viernes el primer DORA con el que se dará también aprobación a la inversión obligatoria prevista en la red, que se situará en torno a la propuesta realizada por Aena.



La inversión propuesta por Aena para la red de aeropuertos de España para el periodo 2017-2021, que contemplará la actualización del DORA, alcanzará los 2.646 millones de euros, de ellos 2.185 millones de euros asociados a inversión regular, aquella asociada a la actividad propiamente aérea.



Así, la inversión anual será de 530 millones de euros y la de la actividad regulada se situará en torno a los 437 millones de euros por ejercicio. El nuevo marco regulatorio con el que se dio entrada al capital privado en Aena fija un techo máximo de 450 millones de euros anuales.

Su aprobación con obligatoriedad supondrá introducir la capacidad de penalización por parte del regulador, en este caso Aviación Civil, si no se ejecuta en los plazos previstos.



SISTEMA DE PENALIZACIONES



Fomento incluirá en el DORA parámetros de calidad para mejorar el tiempo de espera en las colas de los aeropuertos con el objetivo de que sea un tránsito "rápido y cómodo", de forma que se espera un cumplimiento del 95% sobre el tiempo contemplado en la propuesta que ya existía por parte de Aena. En caso contrario, se penalizará al gestor para que reduzca el tiempo de espera.



Asimismo, se introducirán mejoras en lo relativo al tiempo de espera para la entrega de la maleta, con la supervisión del órgano regulador para adaptarlo a la singularidad de cada aeropuerto; se medirá la experiencia del pasajero a través de encuestas a pasajeros y a aquellos aeropuertos con una nota inferior a 4 (bueno) se les exigirá una mejora progresiva.