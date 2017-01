Los sindicatos acusan al Gobierno de falta de propuestas para mejorar las pensiones

17/01/2017 a las 06:00

El Ministerio de Empleo se reunió este lunes con los agentes sociales para poner en marcha de manera formal la primera de las cuatro mesas de negociación abiertas con el objetivo de impulsar el diálogo social: la relativa a las pensiones. Los sindicatos, al término de un encuentro que duró alrededor de tres horas, recriminaron al Ejecutivo que no haya concretado ningún tipo de propuestas para solucionar el déficit que arrastra el sistema de la Seguridad Social (que alcanzará los 18.000 millones a finales de 2016, el mayor agujero de su historia) y se haya limitado a contrastar datos y acordar volver a reunirse dentro de 15 días.



"El Gobierno simplemente nos ha aportado una serie de datos de algunas cuestiones que ya había mencionado la ministra y de algunas medidas más que por sí solas no resuelven todo el problema de financiación de la Seguridad Social", explicó la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Mari Carmen Barrera, quien matizó que quieren que el contenido de la mesa sea "más amplio y ambicioso" y se hable de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, de la suficiencia de las mismas y de la revisión de las medidas de la reforma del PP. "Nosotros hemos hecho propuestas más que sobradas para plantear estos objetivos y queremos que el Gobierno sea capaz de concretar las suyas, algo que no ha hecho", denunció Barrera, al tiempo que reiteró que para UGT "no sería válido un sistema que mantuviera cualesquiera de los recortes del PP", en clara alusión al factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019 y al nuevo índice de revalorización de las pensiones que ha permitido que este año suban un 0,25% estas prestaciones, frente al 1,6% de inflación con que cerró diciembre, provocando una importante pérdida de poder adquisitivo de los jubilados.



De igual manera, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, criticó que el Ejecutivo se haya centrado en la reunión en la evolución de las bases máximas y mínimas y en las reducciones, subvenciones y bonificaciones que ahora financia la Seguridad Social a todo tipo de contratos. "El Gobierno no ha precisado propuesta alguna, aunque sí ha dicho que está dispuesto a hablar de estas materias", puntualizó Bravo. Efectivamente, la ministra de Empleo Fátima Báñez ya avanzó en el Congreso que el Gobierno asumirá con cargo a los propuestos las políticas activas de empleo (lo que inyectaría algo más de 3.000 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social) y que estudiará el destope de las cotizaciones máximas, lo que supondría unos 6.500 millones de euros extra, según Empleo, algo que los sindicatos elevan a 7.000 millones.



RÉCORD DE RECAUDACIÓN EN 2017

Los sindicatos, además, precisaron que lo más significativo de la reunión de ayer era que "por primera vez" el Ministerio -de boca del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que ha sido el representante público presente en la reunión- ha reconocido que "la evolución del empleo no es suficiente para recuperar el déficit de la Seguridad Social y resolver la crisis de las cotizaciones actuales". Sin embargo, fuentes de Empleo desmintieron esta afirmación y puntualizaron que lo que había dicho Burgos es que "el empleo es una parte muy importante y principal, pero que caben otras medidas que están dispuestos a estudiar con los sindicatos dentro del Pacto de Toledo". Y es que la ministra siempre ha defendido, en todas sus intervenciones, que la principal garantía para la sostenibilidad de las pensiones es recuperar el empleo perdido y volver a los 20 millones de ocupados que había antes de la crisis. Lo que también esgrimió Tomás Burgos es que el Gobierno estima que el año 2017 va a suponer un récord en la recaudación para la Seguridad social y que la afiliación interanual ha crecido un 3,4%.



Además de los sindicatos, a esta primera reunión formal de pensiones presidida por el secretario de Estado de la Seguridad Social acudieron los representantes de la patronal: el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viñas, y la directora de Sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz Terán. El próximo encuentro se celebrará dentro de quince días.