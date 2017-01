El Rey viaja a Arabia Saudí para impulsar el contrato de Navantia

Actualizada 14/01/2017 a las 16:50

El Rey viaja este sábado a Arabia Saudí con el objetivo de dar un impulso al contrato, pendiente de los últimos flecos, para que la empresa pública Navantia construya cinco corbetas de guerra para las Fuerzas Armadas saudíes. El Gobierno se ha comprometido a evocar la situación mejorable de los Derechos Humanos durante la estancia de Felipe VI en Riad.



La sistemática violación de los Derechos Humanos por parte de Arabia Saudí --ejecutó a más de 130 condenados en 2016, reprime la disidencia pacífica, discrimina a la mujer y ha empleado bombas de racimo en el conflicto en Yemen-- le ha valido al Rey numerosas críticas por parte de algunos partidos como Podemos e IU, que no entienden cómo una de las primeras visitas del monarca con el nuevo Gobierno sea precisamente a esta monarquía absoluta.



No obstante, el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', de Podemos, ha defendido la firma "cuanto antes" del contrato por 2.000 millones de euros entre Navantia y Arabia Saudí, pues garantizará carga de trabajo por varios años para los astilleros de San Fernando (también para los de Ferrol).



No está claro si el contrato se firmará coincidiendo con la estancia del Rey en Riad, pero sí se espera que al menos la visita del monarca impulse la concreción definitiva de la venta de los barcos de guerra. Además, hay otras licitaciones en juego que interesan a compañías españolas, como las obras del metro de La Meca, Medina y Yeddah, o la conexión ferroviaria entre Arabia Saudí y Bahrein.



Empresas españolas ya están construyendo el AVE entre Medina y La Meca, cuyo desarrollo no está previsto que sea objeto de tratamiento específico durante la visita, según fuentes diplomáticas, y varias líneas del metro de Riad.



Pero al margen del contrato con Navantia, el Gobierno busca con esta visita cultivar la interlocución con las autoridades saudíes y mantener la estrecha relación entre las dos Casas Reales que había en el reinado de Juan Carlos I.



Porque una buena relación política repercute en los intercambios económicos y comerciales y las empresas españolas ven oportunidades nuevas de negocio en el plan de las autoridades saudíes para modernizar y diversificar su economía para que no dependa tanto del petróleo, cuyas reservas se agotarán en 80 años. Arabia Saudí es el primer exportador mundial de crudo, y segundo productor con 10 millones de barriles diarios, solo por detrás de Rusia.



Privatizar empresas públicas, subir impuestos, recortar subsidios, bajarle el sueldo a los ministros o recortar ciertos bonus forman parte de las medidas contempladas en el ambicioso plan económico Visión 2030 de modernización de la economía que impulsa el joven Mohamed bin Salman (MBS), ministro de Defensa, hijo del rey Salman y vicepríncipe heredero, con quien el Rey intentará entrevistarse.



Felipe VI también tiene interés en reunirse con otra figura clave del Gobierno saudí, el príncipe heredero (y sobrino del rey Salman), Mohamed bin Naif, quien con 56 años es ministro del Interior y responsable de la estrategia contra el terrorismo y la política exterior.



A falta de que se confirmen estas dos entrevistas bilaterales, el Rey sí se reunirá con toda seguridad con el octogenario rey Salman, que ofrecerá un banquete en su honor en el que no habrá discursos, de manera que las únicas palabras públicas que pronunciará el Rey Felipe serán en una recepción con la colectividad española en la Embajada y en un foro empresarial, han informado fuentes diplomáticas.



Felipe VI viajará a Riad acompañado de los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, y de Fomento, Iñigo de la Serna. El jefe de la diplomacia española ha avanzado que evocará la cuestión de los Derechos Humanos en la entrevista bilateral que mantendrá con su colega saudí, Adel al-Jubeir, sin entrar en más detalles.



Ciudadanos le ha pedido expresamente al Gobierno que se interese por la situación del bloguero Raif Badawi, condenado a una pena de prisión de 10 años y a 1.000 latigazos por haber creado una página web, Red de Liberales Saudíes, desde la que defendía principios como la laicidad del Estado, los derechos de las mujeres o la libertad de expresión. El Parlamento Europeo le ha reconocido con el Premio Sajarov de Derechos Humanos.