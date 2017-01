Montoro dice que los Presupuestos para 2017 tendrán que ser "exigentes"

Actualizada 12/01/2017 a las 16:49

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado este jueves que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 tendrán que ser "exigentes", ya que este ejercicio será el "más difícil" de la legislatura en materia de reducción de déficit, puesto que se tendrá que acometer un ajuste de 16.000 millones de euros.



Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, en el que ha advertido de las exigencias de las cuentas de 2017 para pasar de un déficit del 4,6% en 2016 al 3,1% en 2017. También ha indicado que no hacen falta más medidas adicionales para cumplir el objetivo del déficit.



Montoro ha asegurado que en 2018 será "más fácil", ya que la corrección del déficit será "más accesible". Será entonces cuando España saldrá de los procedimientos de corrección de déficit excesivo y de esa manera cumplirá los compromisos de estabilidad con Bruselas y conseguir que el nivel de vigilancia al que esta "sometido" en la actualidad será "mucho más inferior". "Ganaremos capacidad en materia de acción como política nacional", ha subrayado.



PERO SIN PERJUDICAR LA RECUPERACIÓN



De cara a la negociación de los Presupuestos, Montoro ha advertido a los grupos que "todo lo que traigan al Gobierno tiene que estar basado en diálogo, el entendimiento y la cesión, entendida ésta en los límites marcados por Mariano Rajoy en su investidura, de forma que no perjudiquen a la recuperación y al "gran objetivo nacional" de alcanzar los 20 millones de ocupados en 2020.



Montoro ha valorado que España esté saliendo de la crisis "con una reducción de déficit público que aumenta el gasto social y es compatible con una economía competitiva y creadora de empleo". Ha destacado que el gasto social habrá superado en 2016 por primera vez en la historia los 300.000 millones de euros, lo que supone 4.789 millones de euros más que el registrado en 2011.



En este sentido, ha detallado que en 2011 el gasto público era de 490.261 millones (296.481 millones en materia social), lo que supone el 48,5% del PIB, mientras que el año pasado el gasto público total habrá sido 15.458 millones inferior al de 2011, al situarse en 470.803 millones, el 42,5% del PIB.



A su juicio, la actual legislatura "tiene mucho mejor aspecto" que la del primer Gobierno de Mariano Rajoy y ve "saludable y muy sano" el crecimiento económico actual.



"Expresa que la economía está ganando competitividad y la dimensión social", opina, puesto que "todo el crecimiento económico se está yendo al empleo", con 570.000 nuevos afiliados en 2016.



PIDE RESPONSABILIDAD POLÍTICA



En este sentido, ha defendido que la política económica del Gobierno es "coherente", si bien ha matizado que ello no supone que sea "inmóvil" o "rígida", al tiempo que ha apelado a la "responsabilidad política".



"Tengo la firma convicción de que en cuatro años que tenemos por delante es posible enterrar la crisis económica definitivamente", ha asegurado Montoro.



CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN



Por su parte, desde la oposición han criticado la política fiscal desarrollada por el Gobierno del PP. El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, ha criticado que el modelo fiscal que plantea el programa de estabilidad del Gobierno el nivel de ingresos sería del 38%, si se obvian los efectos del ciclo económico, lo que supone que el sistema público de pensiones.



"Va a mantener en el medio plazo un gasto del 11% en relación al PIB", cuando el número de pensionistas se incrementará en ocho millones, lo que augura a su juicio "pensiones públicas de miseria", ha afeado.



Además, ha reprochado que los gastos públicos en España están a ocho puntos y medio del PIB de la media europea y a 11 de los principales países de la UE, al tiempo que el portavoz de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha lamentado que los recortes del gasto también hayan afectado a la Agencia Tributaria.



En concreto, la plantilla para luchar contra el fraude ha disminuido en 3.000 personas respecto a la de 2011 y el presupuesto es inferior, según De la Torre.



Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Hacienda, Alberto Garzón, ha denunciado la política fiscal del Ppo "basada en la continua rectificación" y en "cambiar continuamente de criterio bajando y subiendo impuestos".



Para Garzón la política fiscal del Ejecutivo de Rajoy mantiene una línea "claramente populista" ya que cambia de criterio en función de las elecciones.



PIDEN UNA REFORMA "PROFUNDA" DEL SISTEMA TRIBUTARIO



Asimismo, la diputada de ERC, Ester Capella, ha pedido una "reforma en profundidad" del sistema tributario al verlo "ineficiente" por deficitario, incapaz de combatir el fraude fiscal e injusto, porque "grava mucho las rentas del trabajo y poco las del capital".



Capella ha denunciado que el Estado "incumple las directivas europeas e incumple con Cataluña", y "desde el minuto cero" en el tema de financiación, y ha espetado a Montoro que aunque el equipo de Mariano Rajoy no estuviese presente cuando se decidió, "son sucesores de aquello que está vigente y es legal".



También ha denunciado que el Gobierno sigue incumpliendo los acuerdos sobre infraestructuras e inversión con la comunidad catalana.



De su lado, la diputada del Grupo Vasco, Idoia Sagastizábal, ha dado un "margen de colaboración y confianza" al Gobierno en esta nueva legislatura, si bien ha reclamado una "redistribución" de los ajustes presupuestarios entre administraciones y la revisión de la regla de gasto.



Mientras, desde el PDECat, Ferrán Bel ha apoyado la reducción de la deuda pública y el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, y ha hecho hincapié en la necesidad de actualizar los sueldos de los empleados públicos.