Multan a Telefónica por no reparar averías a clientes de otras operadoras

04/01/2017 a las 10:53

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de cinco millones de euros a Telefónica de España por haber incumplido la Oferta mayorista del Bucle de Acceso de Abonado (OBA) entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2015, lo que califica de infracción "muy grave" tipificada en la Ley General de Telecomunicaciones.



La OBA establece las relaciones entre Telefónica y sus competidores cuando estos le alquilan las líneas (mayoristas) para ofrecer conexiones de banda ancha y teléfono a sus clientes. La OBA incluye, entre otros muchos aspectos, los precios del alquiler de esas líneas (bucles), los tiempos de suministro, la gestión de averías y sus penalizaciones, etc.



Tras la instrucción del expediente, el organismo que preside José María Marín Quemada ha acreditado que durante el citado periodo Telefónica no se responsabilizó de una gran proporción de las averías en las líneas de los clientes de otros operadores, considerando los trabajos que le solicitaban los operadores rivales como una "falsa avería" y, en consecuencia, les aplicó unas penalizaciones mayoristas (de 26,12 euros por línea) por esas gestiones.



En este sentido, la imputación a Telefónica de una avería por un operador alternativo puede acarrear en algunos supuestos su declaración por Telefónica como "falsa avería" y conllevar el pago de dicha penalización por parte del operador alternativo.



"FALSAS AVERÍAS" MAL IMPUTADAS



Sin embargo, la figura de las "falsas averías" se restringe a unos supuestos muy tasados. Se deben llevar a cabo unas tareas de comprobación determinadas e identificarse claramente la causa (está prohibido imputarlas en algunos supuestos contemplados en la OBA) y deben documentarse correctamente frente al operador alternativo, condiciones que, según se indica en la resolución dictada por la CNMC, no se han cumplido en los casos analizados durante la instrucción del expediente.



La CNMC ha acreditado un alto porcentaje de averías incorrectamente imputadas como "falsas" (entre el 53,8% y el 78,2% del total de falsas averías identificadas por Telefónica estarían mal imputadas). Este hecho permite deducir que el problema asociado a la gestión de falsas averías está muy expandido "y puede haber supuesto pérdidas para los operadores alternativos de varios millones de euros, además de afectar a la imagen y credibilidad de estas empresas frente a sus clientes", señala la CNMC.



En diciembre de 2013, vista la elevada conflictividad que presentaba la gestión de estas incidencias por parte de Telefónica y los operadores alternativos, la CNMC redujo de media un 75% las penalizaciones que aplica Telefónica a sus rivales por las "falsas averías", hasta los 26,12 euros por línea. La CNMC recuerda que, frente a esta resolución, Telefónica de España podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.



TELEFÓNICA ANUNCIA QUE RECURRIRÁ



La reacción de la operadora no se ha hecho esperar. Telefónica ha expresado su "más enérgico rechazo" a la multa impuesta hoy por el organismo, que recurrirá ante la Audiencia Nacional y para la que solicitará la suspensión cautelar.



La compañía asegura que no está incumpliendo las obligaciones que le impone la OBA en relación al tratamiento de las averías ni puede deducirse tal cosa de los hechos expuestos en la resolución. En este sentido argumenta que la CNMC toma como muestra un centenar de las llamadas "falsas averías" sobre un total de 700.000, un porcentaje ínfimo -el 0.014%- "que evidentemente es insuficiente para extrapolar resultados".



De hecho, Telefónica afirma ser "una referencia europea" en la prestación de servicios mayoristas al resto de operadores del mercado.