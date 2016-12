El Gobierno crea un código de buenas prácticas para el cobro de las cláusulas suelo

24/12/2016 a las 06:00

El Gobierno quiere desatascar el conflicto de las cláusulas suelo tras conocer la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque lo hará con una medida que no tiene por qué surtir los efectos deseados ante la complejidad del problema. El Ejecutivo reaccionó este viernes -apenas dos días después de conocer el fallo comunitario- con el anuncio de un código de buenas prácticas bancarias que permita resolver "con celeridad" la devolución del dinero cobrado de más a las familias afectadas.



La norma estará preparada la próxima semana para que el consejo de ministro del día 30 de el visto bueno a un texto en el que se recogerán las actuaciones que tendría que llevar a cabo cada entidad para propiciar el reintegro de los intereses cobrados en exceso por la limitación de los tipos hipotecarios. Así lo indicó este viernes el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, quien afirmó que el objetivo pasa por "dar seguridad, tranquilidad y certidumbre" para ayudar a solucionar esta situación "de una forma rápida".



Sin embargo, son varios los obstáculos que dificultarán su implantación. El más importante es que se trata de un código de adhesión voluntaria. Es decir, que ningún banco estará obligado a sumarse a este reglamento y, por lo tanto, cumplirlo. Y vista la diversidad de criterios que maneja el sector, la dificultad de lograr consenso es elevada.



Las posiciones de la banca van desde la de Sabadell, que se mantiene en su idea de que sus cláusulas suelo son transparentes, aunque se muestra abierto a negociar las condiciones con los clientes; hasta BBVA o CaixaBank, donde retiraron sus suelos prácticamente desde el momento en que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, en mayo de 2013; pasando por Popular, con una posición más férrea inicialmente, para después avenirse a anularlas entre una parte de su clientela.



Para añadir otro elemento complejo, el Ejecutivo ha reconocido que la relación que mantienen los bancos con sus clientes es una cuestión "privada y personal", en la que no pueden entrar, a pesar de peticiones como las del PSOE de habilitar un sistema de arbitraje para evitar el colapso judicial de quejas. Impacto mínimo Existe un precedente de este tipo de códigos cuyos resultados sólo han beneficiado a una pequeña parte de los consumidores. Se trata de la norma impulsada por el Ministerio de Economía para evitar los desahucios de viviendas por impago. El Ejecutivo lo sacó adelante en marzo de 2012. Pretendía aliviar el ahogo financiero que vivían las familias sin recursos, mediante la modificación de las condiciones de sus hipotecas, o con la dación en pago.



Durante estos cuatro años y medio de vigencia, han sido 40.446 titulares de créditos los que se han acogido a él para aliviar su carga. De ellos, 33.765 han conseguido una mejora en las condiciones de su deuda y 6.674 se han liberado de ella entregando su vivienda, según los últimos datos actualizados por Economía. Sin embargo, el problema hipotecario ha sido mucho mayor: en el tiempo en vigor del código, el INE y el Consejo General del Poder Judicial han contabilizado unos 244.000 actuaciones de la banca para quitarles la vivienda a quienes no podían pagarla.



Por otra parte, continúan las reacciones en diferentes ámbitos tras la publicación del fallo del Tribunal de Luxemburgo. La agencia de calificación Moody's ha advertido de que este nuevo criterio añade "presión" sobre el 'rating' de las entidades cuya solvencia se verá afectada de forma "severa" y con una capacidad "débil" de absorción de pérdidas.



Además, un juzgado de Oviedo ya ha anulado la cláusula suelo incluida en una hipoteca de 2003, al aplicar la sentencia dictada esta semana por tribunal comunitario.