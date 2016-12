22/12/2016 a las 06:00

No estaba siendo un 2016 especialmente boyante para la banca, a pesar de que hasta septiembre el sector había ganado 10.000 millones, un 4,4% más que en 2015. Y finalmente parece que será un ejercicio para olvidar. Los bancos tendrán que reservar, como mínimo, otros 2.000 millones para hacer frente a la devolución de las cantidades cobradas de más en sus hipotecas tras la resolución comunitaria, que ascenderían a 4.200 millones, como máximo, según el Banco de España.

Esta cuantía se unirá a las cantidades que ya habían guardado en forma de dotaciones para evitar el impacto de esta contingencia, recelosos de que el peor escenario posible podría llegar, como así ha ocurrido. En cualquier caso, el ministro de Economía, Luis de Guindos, indicó este miércoles que que el sistema financiero español es "solvente" y, por lo tanto, "perfectamente capaz de hacer frente" a esta circunstancia.

No se lo tomó así el mercado, porque algunas de las acciones del sector se desplomaron con contundencia. Las de Liberbank cayeron un 13,5%, seguidas por Popular (-5,8%), Sabadell (-1,3%), Bankia (-1%), BBVA (-0,9%) o CaixaBank (-0,8%).

El impacto no tiene las mismas dimensiones en cada uno de los grupos. Sabadell es la única que mantiene una postura férrea al recordar que este fallo no les afecta porque sus cláusulas "no han sido declarado nulas". En el lado contrario se sitúa Santander, la única entidad que se ha mantenido al margen al no disponer de este tipo de hipotecas.

HERENCIAS MUY PESADAS

Una de las más perjudicadas es BBVA, donde uno de cada diez préstamos contaba con esta limitación. El banco las había anulado tras la sentencia del Supremo en 2013. El grupo informó a la CNMV en julio de que el importe máximo susceptible de ser objeto de reclamación se situaba en los 1.200 millones, aunque avanzaba que "sería probablemente inferior". Ahora, rebajan esa cuantía a unos 404 millones.

En CaixaBank, esa cantidad máxima posible podría ascender hasta los 1.250 millones. De ese importe, ya había dotado 515 millones, a los que debería añadir otros 750 millones, sólo en el peor de los casos. La entidad tampoco aplica las cláusulas, y recuerda que este problema heredado proviene de la adquisición de Banca Cívica y otras cajas.

Aunque en un principio se resistió a retirarlas, finalmente Popular optó por dejar de aplicar los límites de interés en sus hipotecas entre unos 100.000 clientes particulares. Se trata de otro de los grupos más impactados por esta medida. Y se da la circunstancia de que el banco se encuentra en una situación muy frágil. Las pérdidas previstas para 2016 serán aún mayores porque el coste total de la sentencia le supondrá una merma de 639 millones. De esta cantidad, había guardado 305 millones, a los que sumará otros 334 ahora.

Otra de las entidades más afectadas es Liberbank, donde el 10% de sus hipotecas tenía limitaciones. Debería abonar 83 millones, correspondientes al periodo entre la activación de la cláusula suelo y el mes de mayo de 2013. La dotación supondrá un drenaje del 83% del beneficio acumulado en 2016.

En Bankia, el coste asciende a 200 millones, de los que habían reservado la mitad. Quedarían por guardar otros 100 millones. En Unicaja reconocen que asumirán un impacto de 150 millones más lo que ya tenía dotado. E Ibercaja se limita a indicar que este roto será "manejable".