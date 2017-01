Actualizada 25/01/2017 a las 12:01

32.000 toneladas de celulosa se producen al año en la planta que el grupo Sofidel tiene en Buñuel, que llegan al mercado convertidas en servilletas, pañuelos de papel, rollos de cocina y papel higiénico, pero ya están avanzadas las obras que permitirán duplicar la producción y doblar el tamaño de las instalaciones actuales. Con una inversión total de 80 millones de euros, la ampliación de la fábrica se va a realizar en dos fases. La primera de ellas consiste en la construcción de nuevas naves de converting y una zona de almacén y finalizará para comienzos de 2017. La fase 2 implica la creación de otra papelera, una gran obra de ingeniería que se estima estará terminada para mediados de 2018.

“Actualmente estamos al 105% de nuestra capacidad. Vivimos una época de ventas en nuestro sector, que se va incrementando cada año en torno al 2%, y estamos viendo que todavía podemos hacer más cosas porque es el mercado el que tira de nosotros”, afirma Javier Apecechea, director de Operaciones de Sofidel Spain, empresa que antes era conocida como Ibertissue.

En 2015, Sofidel Spain facturó 60 millones de euros y obtuvo un 3% de beneficios, y las previsiones para este año todavía mejoran estas cifras: “Esperamos cerrar 2016 con un incremento de facturación en torno al 4 % y estar alrededor de los 63 millones de euros. Y en términos de beneficio alcanzar un 4%, pero hay que tener en cuenta que somos una empresa de solo 10 años y que el peso de las amortizaciones en nuestro balance es muy importante todavía”, añade Apecechea.

En 2005, el grupo Sofidel comenzaba su expansión internacional y buscando una ubicación en España escogió Buñuel por su situación estratégica. Se suele decir que el “papel viaja muy mal” porque al tratarse de un producto con un peso muy ligero el coste del transporte por tonelada resulta altísimo, lo que hace que no sea rentable transportarlo más de 500 kilómetros.

“Buscaban un sitio que tuviera agua, un terreno grande y que estuviera cerca de centros logísticos como Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao. También había que tener en cuenta que la celulosa viene en barco por lo que no tenía que estar lejos de los puertos de Bilbao, Barcelona y Valencia. Se estuvo mirando otras localizaciones pero aquí también contaron con el apoyo del Gobierno de Navarra y todo fueron facilidades”, explica el actual director de Operaciones, quien comenzó en la empresa como director administrativo-financiero cuando todavía se estaba construyendo la fábrica y en 2011 se convirtió en el primer director de planta no italiano de esta multinacional.

El grupo Sofidel cuenta con 29 plantas productivas en 13 países, emplea a más de 5.500 trabajadores y tiene una facturación de 1.500 millones de euros. En España tiene el 4% del mercado pero es el segundo productor de papel de Europa. Este año está celebrando el 50 aniversario de la creación de la empresa en Lucca, la Toscana, cuando dos amigos, Giuseppe Lazzareschi y Emi Stefani, se fijaron que los chavales de su barrio cuando compraban el pan se lo metían debajo del brazo, en el sobaco, y se iban corriendo a casa. Así fue como empezaron a hacer papel en una máquina vieja y a elaborar bolsas de papel para panes.

“Y después de trabajar mucho y reinvertir todos los beneficios en la empresa, fueron comprando fábrica tras fábrica en Italia y luego dieron el paso al extranjero, hasta hoy. Es increíble lo que han conseguido”, relata Javier Apecechea con un marcado orgullo de pertenencia a esta empresa familiar y admiración por el estilo de gestión que los dueños han transmitido: “La cercanía y la amabilidad con la que se trabaja en este grupo es algo muy curioso. A los socios les gusta mucho el contacto cercano y, cada tres meses, tenemos una reunión en Italia para contarles de primera mano cómo nos va a cada planta. Y al acabar, nos vamos todos a comer una pizza. El buen ambiente es fundamental y esa confianza que nos transmiten es lo que intento inculcar a nuestra gente de aquí”.

Veo que le da mucha importancia a la gestión del personal y al ambiente laboral de su empresa.

Sí, para mí es fundamental que la gente se sienta parte de la empresa y la quiera como si fuera suya. Una máquina se puede estropear, la arreglas y no pasa nada pero el empleado tiene que sentirse totalmente realizado en su puesto de trabajo, tiene que estar contento y trabajar a gusto porque un empleado cabreado es una bomba que en cualquier momento puede estallar. En junio, para celebrar los 50 años del grupo, organizamos una fiesta y los trabajadores trajeron a sus familias y estuvieron encantados. Hicimos una paella gigante, hubo hinchables para los niños, teatro, música y la gente se lo pasó genial. Enseñaron la fábrica a sus padres y a sus hijos, les mostraron su puesto, en qué trabajan y eso hace empresa.

¿Van a necesitar ampliar la plantilla cuando finalicen las obras?

En esta primera fase no porque vamos a empezar construyendo naves y almacén y hasta que no esté acabada la fábrica de papel no comenzarán a funcionar las nuevas líneas de producción. Pero cuando el proyecto esté finalizado pasaremos de 169 a 265 personas, en 2018 cuando ya estén las líneas nuevas produciendo y a tres turnos. A plena producción llegaremos en 2019.





¿Qué líneas de converting instalarán en las nuevas naves?

En el actual converting, que es donde tratamos y damos forma a las bobinas de celulosa de 3.000 kilos que se han fabricado en la papelera, tenemos tres líneas de servilletas, una de pañuelos, una de papel higiénico y dos de rollos de cocina. Todavía no tenemos cerrado cuántas nuevas líneas vamos a tener ni sin van a ser de papel de cocina o de higiénico. Estamos en ello ahora.

¿Cuántos metros cuadrados van a construir?

El terreno que compramos en 2005 es de 307.000 metros cuadrados. Hasta ahora estábamos utilizando 80.000 y las nuevas naves que estamos construyendo tienen una extensión de 55.000 metros cuadrados. Así que cuando construyamos la papelera, la parte nueva será más grande que la que tenemos ahora. Se puede decir que vamos a más que doblar la fábrica.

Sofidel Spain llegará entonces a duplicar su producción actual ¿cómo van a conseguir que el mercado absorba estas cantidades?

Ahora mismo no podemos trabajar con grandes clientes como Mercadona, Dia o Eroski porque si nos piden que les fabriquemos su marca blanca entera con nuestra actual producción no podríamos. No podemos acceder a clientes de marcas grandes sino que tenemos que ir arañando otros más pequeños. Pero cuando tengamos las nuevas instalaciones sí que podremos ir a ofrecerles nuestros productos.

¿Cuáles son los clientes para los que están trabajando actualmente?

Con Carrefour, porque le fabricamos su marca blanca varias empresas, también hacemos una parte de Aliada, que es la marca blanca de El Corte Inglés, y toda la marca blanca del Grupo Ifa, que en esta zona se encuentra en los supermercados Netto y BM.

Somos fabricantes de marca blanca pero también tenemos nuestra propia marca que es Nicky, que son papeles de más calidad, una gama alta. El grupo tiene además otras marcas y la estrella es Regina, que en Italia es una marca premium de muchísima calidad y, por tanto, con un precio más alto. Ahora estamos empezando a traer mercancia de Italia con la marca Regina para empezar a venderla aquí, dirigida a clientes que quieran un papel de gama alta de más calidad.