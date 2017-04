El emprendimiento, la salida laboral de los valientes

Actualizada 28/04/2017 a las 10:30

Para salir de la actual crisis en la que, sin quererlo, nos hemos visto arrastrados, hemos tenido que ceder en nuestros salarios, multiplicar las horas extras en la mayoría de los casos y a veces sin remunerar, vivir bajo la continua sombra del despido y demasiadas veces trabajar bajo amenazas veladas y presiones excesivas.

Pero hay personas que no se someten ni soportan estas condiciones de precariedad laboral, cada vez más exigentes y disparatadas. Y para ellos existe una salida laboral más a la medida de almas intrépidas, corazones valientes sin miedo al trabajo y a la aventura. Gente con sed de libertad y ganas de descubrir nuevas fronteras en el mundo laboral. Para ellos se abre el interesante mundo del emprendimiento. Donde el jefe eres tú y, por tanto, las limitaciones, horarios y esfuerzos también dependen exclusivamente de ti. Si acumulas fuerzas, ilusión, ganas de trabajar e ideas interesantes, tal vez sea el momento en que tú también te unas a este club y dejes atrás la prisión y los temores de tu antiguo empleo.

En este artículo puede que encuentres información útil para emplear en tu proyecto empresarial. Has de tener en cuenta que no solo hace falta valor para emprender, también y, sobre todo, se necesitan muchos conocimientos y estar informado de muchos asuntos relevantes para la creación y al desarrollo de una empresa.

Para empezar, debes tener muy claro en qué sector te vas a mover, y que vendrá definido precisamente por tus conocimientos, aunque también aconsejamos que haya parte de diversión, es decir, que disfrutes con la materia propia del proyecto, ya que, si te vas a dedicar a esto en cuerpo y alma, debe no solo gustarte, sino disfrutar con ello.

Cuando lo tengas claro, obtén información detallada de la competencia, qué hacen y cómo actúan. Saber cómo han prosperado te ayudará a recorrer ese camino sin tropiezos. Para el análisis de un sector laboral determinado, existen empresas especializadas que realizan la labor de recoger información sectorial de la competencia.

Para realizar estos primeros pasos, así como otros dedicados a las gestiones y trámites, que son inevitables para la creación de cualquier empresa, hace falta tener una base económica en disposición para solventar estos primeros escalones. Y es que cuando elijas la forma jurídica con la que la empresa se va a presentar y realices el registro mercantil, deberás depositar una cantidad de dinero en una entidad bancaria, destinada al fondo de capital social que las sociedades necesitan por ley para comenzar a funcionar.

Información y formación, pilares de todo proyecto de empresa

Ya hemos comentado los principales rasgos que debe tener la personalidad de todo aquel que desee emprender. Un mundo empresarial tan competitivo, en cualquier sector, es algo que solo pueden afrontar la gente con un carácter emprendedor y con una firme proposición de llegar a un destino de éxito.

También hemos dejado claro que la información es primordial, y esto es un rasgo del empresario que hay que ir conquistando con el tiempo y la experiencia. Saber dónde está y cómo acceder a ella, debe ser un rasgo primordial de todo aquel que quiera mantenerse actualizado y no perder las oportunidades que puedan ir surgiendo en su ámbito de actuación.

Ahora vamos a hacer especial énfasis en la formación. Aunque lo tratamos referencialmente al principio del texto, al decir que hay que elegir un tema empresarial del que tengamos algo de conocimientos. Pero lo queremos poner en valor ahora es la formación que equivaldría al puesto propio de cualquier directivo o administrativo, que es un cargo que el emprendedor deberá adoptar, independientemente del rango comercial al que se dedique la futura empresa.

Por eso recomendamos un curso de formación para directivos. Un Máster en Administración de Negocios o Máster en Administración y Dirección de Empresas, o MBA, está orientado a entrenar en el conocimiento del contexto empresarial y las funciones operativas de la empresa que busca capacitar en temas económicos y administrativos. Es el programa de formación directiva por excelencia, que capacita a los participantes para alcanzar puestos de responsabilidad en una compañía o llevar su propia empresa con suficiente capacidad resolutiva, a través de la adquisición de aquellas habilidades directivas indispensables para gestionar empresas e instituciones.

