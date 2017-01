Mâttheo, el regalo de los dioses en forma de tiempo

Actualizada 16/01/2017 a las 09:38

Mâttheo significa en hebreo “regalo de los dioses”. Precisamente eso es el tiempo, el denominador común de cualquier persona independientemente de su condición social. Este es el leimotiv de la empresa que han creado los hermanos arguedanos David y Adrián Miranda Falces junto con David Arbizu Aristu. De hecho, el eslogan de esta firma navarra es 'Your time has come' (Tu tiempo ha llegado). La idea de Mâttheo, gestada hace poco menos de un año en los viveros de innovación de Cein (Centro Europeo de Innovación de Navarra), y dedicada a la comercialización de relojes de pulsera, consiste en que cada vez que alguien consulte la hora en su muñeca “piense que aún tiene tiempo suficiente para hacer aquello con lo que más disfrute”, relata Adrián Miranda.



Y para enfatizar aún más en este mensaje, cada uno de los relojes que han diseñado está dedicado a un personaje histórico que hizo algo importante por la sociedad. Los protagonistas son Steve Jobs, creador de Apple y de la productora de animación Pixar, el Beatle John Lennon, la pintora Frida Khalo, y el premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, que combatió durante toda su vida el apartheid.



Esta idea de negocio surgió durante una conversación en la que decidieron dejar a un lado los lamentos para ponerse manos a la obra: “A nuestra generación siempre se la relaciona con la precariedad laboral, con el pesimismo o el derrotismo. Queríamos transmitir este mensaje a todos los jóvenes de la sociedad”, cuenta David Miranda.



Ellos son buen ejemplo de su discurso. El tiempo que dedicaban a sus respectivos trabajos no fue un obstáculo para emprender esta aventura. David Arbizu Aristu, empresario en Sarb Solutions, dedicada a la comunicación; Adrián Miranda, emprendedor en Multihelpers, una plataforma web que permite el contacto entre usuarios que se ayudan en la realización de pequeñas tareas, y su hermano, David, trabajador en el departamento de marketing de Fundación Adecco, empezaron a comentar la idea entre sus conocidos para saber qué interés despertaba. “La elección de los relojes como producto de nuestra empresa se debe a nuestra afición por el diseño y la moda. Juntos, pese a que nos encontramos en distintas ciudades, nos complementamos”, relata David Arbizu.



EMPRESA DE LA COMUNIDAD



Uno de los primeros pasos que dieron para validar su idea consistió en iniciar una campaña de crowdfunding (financiación colectiva a través de la red). “Queríamos que las decisiones de nuestra empresa no se tomaran en la mesa de un consejo de dirección. Desde el inicio queríamos que esta empresa fuera parte de la comunidad”, dice Adrián Miranda, co-autor de 'La empresa colaborativa' (editorial Pearson). “Muchos de los cambios que hemos introducido han sido gracias a escuchar a los clientes”, explica David Miranda.



El objetivo de financiación que perseguían era de 3.000 euros. Lo superaron en más de un 200%. Lograron más de 6.700 euros. “A la hora de haber colgado la campaña de crowdfunding en la web ya habíamos vendido una decena de relojes en países como Canadá, Indonesia o Japón”.

En el apenas año que llevan trabajando ya han vendido más de 110 relojes a un centenar de personas de todo el mundo.



Con el fin de crear una empresa dinámica, que cuente con una comunidad que espere, ofrecen un total de 23 modelos de correas diferentes. “Queremos que el reloj que tú compres no lo tengan más de cien personas en el mundo. Más que vender un producto vendemos una experiencia. Incluso la caja del reloj cuenta con un olor propio”.