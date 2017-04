Chechu Rodríguez, nuevo secretario general de CCOO en Navarra

Actualizada 18/04/2017 a las 09:21

Chechu Rodríguez ha sido elegido este viernes secretario general de CCOO de Navarra en el XI Congreso de la Unión Sindical con un 95,49% de los votos emitidos (127 votos a favor y 6 en blanco), sustituyendo en el cargo a Raúl Villar.

Rodríguez ha sido el encargado de clausurar el congreso, máximo órgano de dirección del sindicato a nivel territorial, en el que ha afirmado que "hoy, CCOO de Navarra comienza una nueva etapa en su andadura. Tenemos por delante un trabajo muy importante que realizar, tanto a nivel interno como externo".

"Venimos de una situación compleja, la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y el sindicato no se ha movido al mismo ritmo. Es necesario mirar afuera, salir a la calle, situar nuestras propuestas y recuperar la vinculación con la gente que se ha despegado de nuestra organización porque no han compartido o no han entendido la posición del sindicato durante estos años de crisis y de recortes", ha abogado.

"Somos una organización sociopolítica, tenemos que volver a recuperar nuestro espacio social, realizar un sindicalismo de proximidad tanto en las empresas como en las calles, tenemos que debatir con los movimientos sociales, buscar soluciones al paro, a la precariedad, a la pobreza energética. Nos tienen que ver como una herramienta más útil para defender los problemas de la gente; el sindicato tiene que reconectar con la sociedad navarra", ha reivindicado el nuevo secretario general.

En ese sentido, el nuevo líder de CCOO de Navarra ha asegurado que trabajará por "crear una organización más plural, con más debate y participación interna, más transparente y más cercana". Una organización "que se acerque a la diversidad sindical que existe en Navarra, estableciendo vías de diálogo que estaban rotas; y que trabaje también por llegar a acuerdos en el ámbito del diálogo social, que ha dado tan buenos resultados en nuestra comunidad", ha añadido.

En el transcurso de su discurso de clausura, Rodríguez ha señalado también que CCOO "trabajará para crecer en afiliación y representatividad, potenciando nuestra presencia en los centros de trabajo como hemos estado haciendo hasta ahora, y utilizando nuestras herramientas de presión-negociación para lograr que los trabajadores y trabajadoras puedan incrementar su poder adquisitivo en el marco de lo acordado en el AENC y defender sus derechos en un mercado laboral cada vez más precarizado".

En el XI Congreso de la Unión también se ha aprobado la nueva Comisión Ejecutiva con el 87,22% de los votos emitidos (116 votos a favor, 17 en blanco). Los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva elegida este viernes son: Chechu Rodríguez, Pilar Arriaga, Carmen Sesma, Javier Barínaga, Nerea Contreras, Alfredo Sanz y Pilar Ruiz.

Chechu Rodríguez nació en Tudela en 1959. Está casado y tiene un hijo. Ha sido trabajador de Volkswagen Navarra desde 1984. Está afiliado a CCOO desde 1982, aunque desde antes ya colaboraba con las Comisiones Obreras y con el partido comunista.

Su labor sindical en VW-Navarra ha pasado por muchas fases: delegado de taller, miembro del comité, responsable de salud laboral, de acción sindical y finalmente, en 2009, secretario general de la sección sindical. En diciembre de 2012 asumió la secretaría general de la federación de Industria, cargo que ha ocupado hasta el pasado 17 de marzo. Este viernes ha sido elegido secretario general de CCOO de Navarra para los próximos cuatro años.