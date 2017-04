Actualizada 07/04/2017 a las 14:33

La Junta Directiva de la CEOE ha aprobado este miércoles una nueva propuesta salarial para la negociación colectiva, consistente en una subida de entre el 1% y el 2%, más medio punto adicional variable, vinculado fundamentalmente a la productividad, según han anunciado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el de Cepyme, Antonio Garamendi.



Esta oferta salarial, que estaría condicionada a la negociación de cuatro grandes materias, mejora la aprobada el pasado mes de enero por la patronal, que entonces planteó una subida de hasta el 1,5%, más medio punto adicional variable.



Aquella propuesta fue rechazada de plano por CC.OO. y UGT, que se niegan a firmar un acuerdo de negociación colectiva que contemple una banda salarial que parta del 0%.



Rosell ha afirmado que este nuevo planteamiento salarial supone "moverse bastante" respecto a su posición inicial y ha explicado que el cambio se debe a que las empresas "están mejor ahora que hace dos años" gracias a que la economía española va "muchísimo mejor".



"Nos hemos movido bastante de nuestra posición inicial para dar estabilidad y tranquilidad y los que reciben salarios han de notar un poquito la nueva situación económica", ha señalado Rosell.



DISPUESTOS A FIRMAR YA



En todo caso, el presidente de la CEOE ha precisado que "siempre habrá que ver caso por caso, sector por sector y empresa por empresa", porque no todas están en beneficios. De hecho, ha apuntado que tres cuartas partes de las empresas pequeñas están aún en pérdidas, mientras que entre las grandes compañías la situación es justamente la contraria.



Así, la propuesta de la patronal pasa por tener en cuenta una banda salarial de entre el 1% y el 2% (más medio punto adicional), pero atendiendo a las situaciones específicas de cada empresa y sector y en función de determinadas variables, como resultados, ventas, Ebitda, reducción del absentismo, objetivos, beneficios o pérdidas de la empresa.



Esta nueva propuesta salarial, que Rosell ha señalado que se encuentra en un punto intermedio entre la de los sindicatos (subida de entre el 1,8% y el 3%) y la postura inicial de la CEOE, ha sido remitida por carta a los sindicatos, con quienes tienen previsto hablar hoy mismo.



Los presidentes de las organizaciones empresariales se han mostrado dispuestos a firmar ya el acuerdo de negociación colectiva para 2017 en caso de que los sindicatos acepten su propuesta. "Tenemos el boli preparado ya", ha afirmado Rosell al respecto.



En este sentido, esperan que ahora que ellos se han movido, también lo hagan los sindicatos. "CEOE y Cepyme se han movido. Vamos a ver si los que no se han movido, se mueven", ha subrayado Garamendi.



LA OFERTA SALARIAL, CONDICIONADA



En cualquier caso, los dirigentes empresariales han subrayado que su propuesta no es sólo salarial, ya que la renovación del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva pasa, para las patronales, por abordar cuatro materias que consideran muy relevantes.



En concreto, CEOE y Cepyme quieren acordar con los sindicatos cambios en el tratamiento del absentismo laboral, con la posibilidad de que los médicos de las mutuas puedan dar el alta en bajas médicas por contingencias comunes en casos relacionados con traumatología.



El segundo gran tema que persiguen tratar con CC.OO. y UGT es la reforma de la formación profesional por el empleo; el tercero tiene que ver con la 'ultraactividad' de los convenios (prórroga automática de un convenio en ausencia de otro, limitada a un año por la reforma laboral), y el cuarto y último tema se refiere a la creación de un Consejo Nacional de Negociación Colectiva (CONECO) entre ambas partes para hacer un seguimiento de la negociación colectiva.