Actualizada 13/02/2017 a las 09:23

En España apenas el 20% de los puestos de responsabilidad en laboratorios, universidades y centros de investigación están cubiertos por mujeres, y "de hecho, encuestas recientes recogen que el 63% de los españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel".

Así lo ha asegurado este viernes Rosa Valenzuela, directora y fundadora de la empresa valenciana Innomedix, con motivo de la presentación de la plataforma de la Universidad de Navarra Women for Science and Technology, una iniciativa que pretende apoyar y empoderar a la mujer en la ciencia.

Durante la mesa redonda "Mujer y emprendedora, ¿por qué no?", celebrada en el CIMA, la directiva ha destacado que solo el 18% de los galardones de ciencia concedidos en España recae en mujeres, "y únicamente el 3% de los Nobel de Ciencias se ha concedido a una mujer".

Asimismo, de las 173 sociedades científicas españolas en el ámbito de la salud, solo 41, un 22%, están dirigidas por mujeres, ha asegurado.

Esta emprendedora en el ámbito biotecnológico ha subrayado que a pesar de que desde hace más de treinta años hay tantas mujeres graduadas en carreras de ciencias como hombres, "las mujeres todavía seguimos necesitando días especiales, Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para recordar a la sociedad que estamos, que tenemos voz y que seguimos esforzándonos mucho para tener los mismos derechos que los hombres".

La mesa redonda era la presentación de "Women for Science and Technology", una plataforma impulsada por una veintena de profesoras e investigadoras de distintas facultades, del CIMA y la Clínica Universidad de Navarra, y por un centenar de alumnas que cursan carreras de ciencias en el centro académico.

Previa a la mesa redonda, se ha celebrado una sesión con experimentos dirigidos a estudiantes de primaria y secundaria a cargo de estas universitarias.

"Este proyecto es una iniciativa de un grupo de mujeres y científicas que trabajamos en el ámbito universitario o en la investigación, donde acumulamos un bagaje que puede ayudar a las jóvenes que ahora comienzan su carrera", ha explicado la coordinadora del proyecto y vicedecana de Alumnos de la Escuela de Ingenieros TECNUN, en San Sebastián, Paloma Grau.

La directora de CIMA Lab Diagnostics, María José Calasanz, ha expuesto por su parte que su objetivo es que las futuras generaciones de científicas "cuenten con referentes femeninas que les muestren que es posible desarrollar una carrera científica excelente sin renunciar a una vida personal igualmente plena".

Entre las actividades que ya ha celebrado la plataforma se encuentran los talleres, charlas y seminarios con científicas como Marta Alonso, investigadora navarra del CIMA y la Clínica, Premio L'Oréal-UNESCO "For Women in Science" en 2013; Ohiana Itúrbide, graduada en Biología y directora de la editorial científica Next Door Publishers; o Reyes Calderón, escritora, profesora e investigadora de la Facultad de Económicas del centro navarro.