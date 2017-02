Taberna dice que "sería bueno que estuvieran todas las fuerzas sindicales" en el Consejo de Diálogo Social

Actualizada 09/02/2017 a las 13:28

El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, ha afirmado que "el pacto social es absolutamente relevante para la economía de Navarra" y ha considerado que "sería bueno que estuvieran todas las fuerzas sindicales y empresariales" en el Consejo de Diálogo Social.



En la rueda de prensa en la que ha presentado el informe de la Cámara de Comercio sobre coyuntura económica correspondiente al cierre de 2016, Taberna ha asegurado que "la paz social" ha sido "una de las líneas importantes del crecimiento en Navarra", que "ha hecho un gran bien".



Respecto a las formaciones sindicales que han rechazado formar parte de este Consejo, ha indicado que "tampoco he oído argumentos para que no estén".



Por otro lado, Javier Taberna ha reclamado un pacto fiscal "entre todas las fuerzas políticas, los empresarios" y "todos los navarros" que cuente con "un gran consenso y gran diálogo" porque "no se puede imponer una política fiscal".



El presidente de la Cámara Navarra ha incidido en que el sistema fiscal "es muy importante para la economía" y "no puede ser sólo un acuerdo de los partidos mayoritarios".



"Uno de los factores primordiales para la creación de empleo" es un "sistema fiscal moderno e incentivador", ha continuado Taberna, que ha afirmado que "para obtener el estado del bienestar necesitamos crecimiento económico y no hay otra fórmula de crecer que creando empleo, y el empleo lo crean las empresas". "Y para crear empresas hay que construir unas condiciones objetivas de impulso de la economía y atracción de inversiones", ha insistido.



Javier Taberna ha asegurado que el actual sistema fiscal en Navarra "a la larga va a ser mucho peor" porque "una política fiscal regresiva no se nota en un año". "La economía navarra puede ir a peor porque no vamos a poder atraer inversiones a Navarra y porque las empresas que están aquí no van a invertir aquí, si pueden se van a ir", ha asegurado Taberna, que ha remarcado que "las encuestas nos dicen que ha habido más salidas de empresas que constituidas en Navarra".



Para el presidente de la Cámara de Comercio de la Comunidad foral, "el gran defecto" del sistema fiscal navarro es la "falta de neutralidad". "Hoy los empresarios toman las decisiones por razones fiscales", por lo que el sistema fiscal "hoy es un factor decisivo para venir o para irse de Navarra", ha explicado.



Asimismo se ha referido a otro aspecto como la "horizontalidad". "Hoy nadie está pensando que pueda tener un régimen fiscal peor que el de la región vecina", ha concluido.