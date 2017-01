Ayerdi considera que hacen lo posible para atraer y fomentar la innovación

Actualizada 26/01/2017 a las 12:50

El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, considera que el Gobierno, dentro de sus posibilidades presupuestarias, tanto del lado de los ingresos como del gasto, está haciendo las acciones necesarias y los esfuerzos suficientes para atraer y fomentar la innovación en Navarra.



De esta forma ha respondido al parlamentario del PSN Guzmán Garmendia, quien ha insistido en que innovar es muy importante y en una comunidad muy manufacturera como ésta hay unos peligros a los que hay que adelantarse.



Al Gobierno le ha reprochado que lo único que hace es presentar planes, cuando se necesitan "menos papeles" y más acciones reales y en innovación, a su juicio, "no se está haciendo nada".



Ha añadido que no se está apoyando la investigación en la UPNA y en el ámbito privado se menosprecia al mayor centro de investigación y en desarrollo "se pasa del tren de altas prestaciones, se tiene un aeropuerto raquítico, unas carreteras intransitables, un plan de emprendimiento que no vale y un plan de banda ancha que no llega a todos".



En su réplica Ayerdi ha señalado que en la respuesta de Garmendia no ve ningún dato de fundamento que avale la tesis defendida y ha hablado de un nivel de ejecución del 95%, por lo que no se puede decir que "no hacen nada".



Asimismo ha resaltado que ha habido un 50% de incremento de dotación presupuestaria para el plan tecnológico, que se ha introducido un nuevo mecanismo fiscal que trata de acercar capital a las empresas de base tecnológica y que en el gasto se han incluido ha partidas nuevas para apoyar centros tecnológicos, al IDISNA o para proyectos estratégicos.



"No tiene sustento lo que señala", ha concluido Ayerdi.