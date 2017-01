Ayerdi justifica el préstamo a Davalor por los "cambios significativos" en la empresa

Actualizada 16/01/2017 a las 09:15

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha asegurado que Sodena ha concedido un nuevo préstamo participativo de 2,2 millones de euros a Davalor Salud tras haberse producido "cambios significativos" en la empresa.



Manu Ayerdi, en respuesta a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento, ha afirmado que Davalor es un proyecto empresarial "alineado con la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, se ubica en sectores que a todos los navarros nos interesa desarrollar, tiene capacidad de consolidar empleo de calidad y de desarrollar una cadena industrial detrás", si bien ha reconocido que "es un proyecto de riesgo".



El vicepresidente ha explicado que "el consejo de Sodena recibió un informe del equipo directivo de la empresa en el que señalaba que se habían producido cambios significativos y ante eso el consejo analizó ese informe, exigió algunas condiciones adicionales y tomó la decisión" de conceder el nuevo préstamo participativo.



La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha cuestionado la decisión de Sodena y ha dicho que es un proyecto de "riesgo" y que el Gobierno "tiene conocimiento certero y absoluto de la situación financiera".



Ana Beltrán ha afirmado que "técnicamente esta empresa está en concurso y si no ha instado ningún acreedor el concurso es porque no hay nada que cobrar de ella" y ha advertido de que no se dan las condiciones para "arriesgar el dinero de los navarros en este proyecto".



Manu Ayerdi ha preguntado a Beltrán si "sabe lo que es Sodena". "¿Quiere que cierre la persiana de Sodena y que no haga ninguna operación que no tenga un rating triple A? Sodena da financiación a empresas que empiezan y que tienen dificultades", ha explicado.

Ha abundado en esta idea señalando que "entre las empresas innovadoras, muchas de las inversiones que Sodena ha hecho se sustentan en planes de viabilidad que ha habido que revisar". "Eso es Sodena. Claro que hay un riesgo. No puedo garantizar que vamos a acertar en todas las operaciones que hagamos, nadie puede garantizarlo", ha indicado.