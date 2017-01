La directora de Sodena justifica el préstamo a Davalor, que "ha acotado riesgos"

Actualizada 16/01/2017 a las 09:18

La directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, ha justificado el nuevo préstamo participativo de 2,2 millones de euros concedido por la empresa pública hasta abril de 2017 a Davalor Salud, que "ha evolucionado, ha acotado riesgos" y se ha fijado "objetivos medibles".



"Ha habido un cambio sustancial y hay parámetros que han evolucionado, esa evolución ha orientado mi decisión de presentar un informe, que ha recogido un trabajo súper metódico, en el Consejo de Administración de Sodena", ha remarcado Irigoien, en una comisión parlamentaria solicitada por UPN, PSN y PPN.



Según ha indicado la directora de la empresa pública, lo que le "asustaba" en el pasado sobre el proyecto de Davalor "sigue estando ahí, pero el acote del riesgo, el control de un perfil diferente de consultor y los inversores, son elementos como para haberlo llevado al Consejo de Administración" para concederle un nuevo préstamo.



"En Sodena nos gustarían proyectos redondos, pero resulta que los proyectos son grises. Hemos elaborado unos informes de la nueva situación del proyecto, no exento de riesgos, es evidente, pero merecía la pena ser evaluado en el Consejo de Administración, que ha puesto nuevas condiciones", ha destacado Irigoien, quien ha asegurado que detrás de la inversión de Sodena en Davalor no hay "ni relaciones ni interferencias".



En su intervención, Irigoien ha afirmado que los "mayores logros" que Davalor ha conseguido en los últimos meses son que "se han acotado riesgos" y, además, "se han fijado objetivos acotados, medibles y controlables con el foco puesto sobre el test de mercado".



Asimismo, ha puesto de relieve que se han alcanzado acuerdos con los proveedores que representan un importe de 8,8 millones de euros respecto al total de la deuda que alcanza los 11,3 millones, el 78% del saldo", así como que "se haya intervenido y controlado el gasto y el pago mediante la cuenta mancomunada".



A esto se añade la instalación de la primera máquina en una óptica de Tudela. Según ha detallado, la máquina cuenta con "todas sus funcionalidades", pero "la implantación en un espacio diferente está provocando algunas incidencias", que Davalor espera corregir en el plazo aproximado de un mes y medio, para finales de febrero.



En el mes de noviembre Davalor facilitó a Sodena cartas de intención de otras cuatro cadenas de ópticas en las que se recogía el interés de incorporar la máquina, pero "una vez superadas las pruebas de sus primeros establecimientos y la prueba de test realizada".

UN PROYECTO "INTERESANTE"



Irigoien ha destacado que el proyecto empresarial de Davalor, aunque "ha gastado e invertido volúmenes importantes de inversión", se trata aún de "un proyecto empresarial en fase inicial" y ha defendido que "está claro que es un proyecto empresarial interesante por pertenecer a tres de los sectores estratégicos".



"Puede tener alcance global y elevado de impacto y creación de empleo, aunque efectivamente hoy es otra cosa, una start up que todavía no ha llegado al mercado", ha precisado la directora de Sodena, para reconocer que "como todos los proyectos en fase de start up es de riesgo", a lo que se suma en este caso que se trata de "una innovación radical y su complicada situación financiera".



Ha explicado que el 25 de octubre Davalor contrató a la consultora EVER, "especialista en reorganización de empresas", determinados servicios de actuación que incluían la elaboración de un plan de viabilidad, colaborar en lograr acuerdos de refinanciación con los acreedores y testear el mercado. Y, en paralelo, se seguirá con "la búsqueda y captación de inversores de mayor volumen que seguirán siendo necesarios si el proyecto y el testaje da un resultado positivo".

LA OPOSICIÓN CUESTIONA LOS PRÉSTAMOS



En el turno de los grupos parlamentarios, Carlos García Adanero, de UPN, ha afirmado que "aparte de la corazonada de Manu Ayerdi" para invertir en Davalor, la directora de Sodena "no ha dicho que existan informes técnicos que avalen" la inversión. "El Gobierno funciona como avalista y esto nos preocupa mucho. Hay muchas cosas que no acaban de clarificarse", ha expuesto el regionalista.



Por parte del PSN, Guzmán Garmendia ha criticado que "se está utilizando la marca navarra de una forma desoladora" y ha asegurado que los empleados de Davalor son "las primeras víctimas de este entramado que no logro entender" y que se teme que "va a acabar muy mal". En su opinión, el vicepresidente Ayerdi "nos ha llevado a esto dentro de un oscurantismo importante".



En representación del PPN, Ana Beltrán ha considerado que "desde el principio se han hecho las cosas con bastante irregularidad" en lo concerniente a Davalor y ha afirmado que el hecho de que "no existan informes técnicos que avalen" el préstamo, algo "imperdonable", es "un clarísimo ejemplo de la gestión nefasta de este Gobierno". "Esto es una decisión política, ya sabremos qué gato encerrado tiene esta situación", ha planteado.



Desde Geroa Bai, Rafael Eraso ha admitido que Davalor es "un proyecto que entraña muchos riesgos y la aportación va a ser grande", pero ha remarcado que "no es un riesgo que se está tomando a ciegas". "Con los pasos que se están dando, con la contratación de una consultoría externa y el plan de viabilidad, el escenario es completamente diferente al inicial", ha defendido.



Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha recordado que la coalición ya ha expresado sus "dudas" sobre este proyecto, que "tiene y comporta importantes riesgos", pero que "encaja perfectamente en la misión de Sodena". Y ha considerado que "hay unas cuantas sombras que están tapando las luces que existen también". "Comparado con lo de Iberdrola, es calderilla", ha argumentado.



Carlos Couso, de Podemos, ha afirmado que a la formación morada le gustaría que el proyecto de Davalor sea "un éxito", si bien ha expresado su "preocupación" por que en Sodena "persistan el funcionamiento y las dinámicas impuestas por UPN y sus sucesivos gobiernos, que han supuesto grandes mermas económicas al erario público".



Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha remarcado que "la ayuda económica del Gobierno y la inversión privada van a permitir la salida al mercado de un producto que tecnológicamente es muy importante y que esperemos que funcione". "Confiamos en que el Gobierno haya tomado con todo el rigor esta decisión y que tengan el suficiente soporte técnico que les dé ciertas garantías, aunque el riesgo está ahí", ha zanjado.