Francisco Esparza: "Hay empresarios que han hecho cuentas y han trasladado su domicilio fuera"

Actualizada 16/01/2017 a las 09:38

La oposición a la política fiscal aprobada por el cuatripartito es el caballo de batalla de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (Adefan). Más en concreto, la asociación se ha manifestado contraria al impuesto de patrimonio que grava los bienes vinculados a una actividad empresarial. Este tributo, que ha generado también la crítica de la oposición, ha entrado en vigor este año y supone una novedad porque Navarra es la única comunidad donde se añade estas penalización que, hasta ahora, tampoco existía en Navarra.

Francisco Esparza Unsain es el presidente de Adefan, que agrupa a 116 empresas, que facturan sobre los 3.000 millones de euros al año y que cuentan con 9.000 trabajadores. Las asociadas de Adefan, que se nutren con sus propias cuotas (750 euros al año por empresa) supone el 15% del Producto Interior Bruto (PIB). Esparza defiende que hay que proteger la empresa familiar, que supone el 86% del tejido empresarial en Navarra.



¿Ha habido consecuencias de esta política fiscal en la empresa en Navarra?



Sabemos de empresas que, ante este nuevo impuesto de patrimonio para bienes empresariales, han hecho cuentas y han tomado la decisión de salir fuera de Navarra, de trasladar su domicilio personal a Madrid, donde el impuesto del patrimonio es cero. No resulta difícil porque se añade que hay gente con intereses compartidos entre Pamplona y Madrid, y que tiene vivienda ya allí. El grave problema no es que se vaya la cuota de patrimonio sino que también lo hace la cuota de renta porque esa persona liquida su patrimonio y renta fuera de Navarra. Eso, egoístamente, es malo porque yo soy contribuyente de Navarra y beneficiario de sus servicios. Si el Gobierno de Navarra recauda menos, dará menos servicios.



¿Adefan ha transmitido al gobierno estos posibles efectos?



Advertimos al Gobierno de Navarra de las posibles consecuencias. Hicimos un informe comparativo donde se veía cómo quedaba el empresario en Navarra respecto al de otras comunidades y se lo entregamos al Ejecutivo. Nos escuchó pero no adoptó ningún cambio en su política. En una entrevista con el gobierno de Navarra le dijimos que al País Vasco no le había funcionado. De hecho, en cuanto hubo cambio de gobierno y accedió el PNV al poder, cambió las pautas. Es de sabios aprender de los errores del otro. Nosotros hemos expresado nuestra opinión en todos los foros que nos han brindado y yo, personalmente, he transmitido esta inquietud al vicepresidente.



El objetivo, el de recaudar más, ¿se conseguirá?



El resultado que se va a obtener es el contrario al objetivo perseguido. Y hay algo que me preocupa mucho más. Cuando llegue julio y se hagan las cuentas de lo que hay que pagar, al que le toque hacerlo en patrimonio le va a resultar un diferencial importante. Dentro del marco legal y del buen hacer es lícito que cada uno busque la optimización fiscal, que busque dónde puede pagar menos. Eso no es reprochable. Cuando uno vea qué tiene que pagar se planteará alternativas y habrá más casos de traslados. Al final, la historia demuestra que subir los impuestos no hace aumentar la recaudación directamente. Algunos impuestos, como el IVA, sí, porque es general, pero aquellos sobre el que el Gobierno tiene potestad...



ACUERDO PROGRAMÁTICO



¿Qué respuesta tienen del Gobierno cuando plantean el ejemplo del País Vasco?



Que la decisión forma parte del acuerdo programático. Siempre se escudan en esto. Nuestro papel como asociación es defender la continuidad de la empresa en Navarra y ello colaborando con el gobierno y la administración. Y eso es lo que hemos querido hacer porque la empresa familiar es un bien de interés común. No queremos ni estamos para hacer oposición, sino para expresar el sentir de la empresa familiar y de sus empresarios.



Un impuesto que no existe en ningún sitio, que en el País Vasco el PNV lo retiró y que recibe críticas. Si el gobierno lo mantiene ¿es que cree en él o es que tiene que ceder ante sus socios del cuatripartito?



Supongo que dentro del Gobierno tiene que haber dilemas y discusiones. Porque lo bueno, o malo, es que hoy en este gobierno hay pensamientos diferentes. Estoy convencido de que votantes del partido que está en el gobierno han tomado la decisión de salir fuera de Navarra. Estoy totalmente convencido porque en un tema económico, la cabeza y el bolsillo a veces pueden al corazón.



¿Eso es bueno?



Debe haber un equilibrio. Ni que todo sea una respuesta a lo que manda el corazón ni todo a lo que manda la cabeza y el bolsillo. Pero cuando el peso del bolsillo es mayor... He escuchado decir al consejero de Hacienda que por ciertas cantidades la gente no va a trasladar su domicilio. Pero es que no sólo influye este nuevo impuesto que afecta a los bienes empresariales, sino también el mismo impuesto del patrimonio. Es conocido que hay sitios como Madrid, donde no existe, o en la Rioja, donde es más bajo.



¿Es una medida temporal?



El impuesto de patrimonio nació como transitorio y lleva siendo temporal muchos años. El gobierno no nos ha dicho que vaya a corregirlo. Como dice el dicho, ‘garbanzo que sube no baja y el garbanzo que baja no sé si sube’. El que se ha ido, de momento, se ha ido y es difícil que vuelva.



¿Cómo va a afectar la última subida fiscal del PP del impuesto de sociedades en Navarra?



Va dirigido a las grandes empresas y no tengo claro cómo afectará en Navarra. Nuestras empresas van desde las que tienen cuatro trabajadores a las 700.



¿Cómo es su relación con el Gobierno?



Es cordial. Porque tienen que ser cordiales. Otra cosa es que digamos las verdades. Una asociación empresarial tiene que tener ese papel, el de decir lo que no nos gusta. No estamos para gobernar, pero sí para palpar lo que el empresario piensa.



¿Han tenido mayor receptividad con gobiernos anteriores?



Con el gobierno anterior sacamos adelante una modificación del patrimonio, positiva, cosa que con este gobierno no nos ha pasado. Pero estamos con el gobierno que esté en cada momento. Nos reciben cuando lo pedimos, pero nos quedamos con las buenas palabras.

“El dinero barato es positivo, pero peligroso”



¿Qué balance hace del año que ha terminado?



Lo mejor es que a nivel nacional haya habido gobierno después de muchos meses de desacuerdo. No es bueno la imagen que se ha dado de un país sin gobierno. Se ha demostrado que el mundo de la economía resiste a los envites nacionales e internacionales y que hay ganas de salir del pesimismo, que cada vez hay que poner más imaginación y más trabajo para tener un cierto éxito porque estamos en un mundo muy competitivo, rápido, corre mucho y no te permite distraerte un minuto. Lo que para nosotros era una estrategia para cinco años, ahora es para cinco meses.



¿Qué perspectivas tiene para este ejercicio?



Como empresarios, tenemos que ser optimistas, no queda otra, va en nuestro ADN. Estamos en un contexto en el que el dinero está barato, el petróleo tiene precios razonables...



Pues la crisis se achacó al dinero barato, precisamente.



Que el dinero esté barato es positivo, otra cosa es que sea un peligro. La ventaja es que la gente de ahora ya ha vivido una crisis y se aprende más en tiempos de dificultades que de bonanza. Ha habido una crisis, a Dios gracias. Como se ha dicho, a veces se gana y a veces se aprende.



Además de las demandas en tema fiscal, ¿qué pediría a los gobiernos?



Una Administración eficaz y práctica, una legislación estable, que no cambie, y homogénea. También un marco laboral que permita actuar en el empleo. Cuanta más barrera pongas al mercado laboral, más dificultades para crear empleo. No es bueno el exceso regulador.



¿La reforma laboral suponía un exceso regulador?



La reforma laboral del PP fue un acierto para el momento de crisis porque permitió mantener el empleo y a España le permitió mantener la competitividad.



¿No ha sido a costa de reducir el empleo o empeorar las condiciones?



Pero es que lo que hay que preguntarse es qué es bueno, si lo de antes o lo de ahora. Las empresas contratan para trabajar, no para sostener empleo. Todas las empresas han utilizado la reforma laboral para ajustar sus costos y plantillas. Porque en época de crisis, entre cerrar la empresa o ajustar costes, lo mejor es lo segundo, que se ha permitido con la reforma laboral.

“El gobierno debe administrar y no hacer política”



La asociación agrupa diferentes empresas de diferentes actividades. ¿Qué sectores están ‘tirando’ de la economía?



La automoción es importante. Hemos tenido mucha dependencia de auxiliar del automóvil, pero son grandes empresas que no están en Adefan. Para una comunidad eso es beneficioso en el corto, pero incierto en el largo plazo, porque no sabes cuánto tiempo se van a quedar. La empresa familiar piensa y se radica en el largo plazo.



Recientemente Indusal se ha vendido. ¿Es un problema la venta de las empresas familiares?



No. Forma parte de la idiosincrasia de la empresa. La empresa familiar crece y, a veces, toca techo en ese crecimiento y necesita el auxilio de una empresa externa o venderla. A nosotros no apena, pero el propietario es el propietario y es lógico que venda. Lo que dice la Comunidad Europea es que la empresa familiar es un bien que hay que preservar, genera empleos a más largo plazo, más sólidos, tiene en sus raíces a la clase media, que es el eje del país. Se seguirán vendiendo y creando empresas. Es lo normal, lo importante es que se sigan creando. Y el papel de la Administración es incentivar que se creen y cultivar que se mantengan las que están. Hemos equivocado el papel de la Administración y de la política. El papel del gobierno es administrar y no hacer política. En los últimos años el gobierno se ha dedicado más a hacer política. Y la política no da de comer.



En el papel de defensa del interés del empresario, ¿están sustituyen el de la CEN (Confederación de Empresarios de Navarra)?



Cada uno tiene su papel. La CEN tiene el suyo dentro de la CEOE, es la asociación de empresarios por antonomasia. Pero hay cosas que no nos ha dado la CEN y la empresa familiar no se ha sentido representada por la CEOE ni por la CEN. Son dos caminos con muchísimas cosas en común pero paralelos.



¿Eso es positivo?



Con dos foros sin duda hay más riqueza que si solo hay uno. La CEOE tiene un papel más oficial. Y nosotros, si en algo nos distinguimos, es en estar más cerca del empresario, somos muy independientes, económicamente autónomos, no vivimos de subvenciones, probablemente tenemos menos ambiciones en nuestra estructura.. Y todo ello te permite ser más libre.