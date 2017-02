Actualizada 01/02/2017 a las 11:23

Empresarios preguntando a un empresario. El II Foro Pyme permitió a los asistentes plantear sus preguntas por escrito a Benito Jiménez, que contestó durante el coloquio. Algunas se detallan a continuación:

¿Qué opina de la no exención total del patrimonio industrial en el Impuesto al Patrimonio de la Hacienda foral?

Me lo pones fácil y me voy a mojar porque me afecta económicamente. Es injusto, porque nos grava dos veces, con el IRPF y sobre lo que tenemos, debemos volver a pagar un impuesto. Y discriminatorio con otras comunidades limítrofes que no lo tienen.

Ha quedado claro que tiene un equipo motivado e implicado. ¿Cuáles son sus claves para conseguirlo?

Mucha gente me pregunta: ¿Cómo habéis hecho esto? Creo que es la sencillez. Tenemos unas oficinas con un buen ambiente de trabajo. No tenemos despachos. Soy muy accesible. El equipo lo forma uno. Y la cultura del equipo emana del líder, de quien ha empezado a formar el equipo. El equipo es un poco como yo soy: muy accesible, muy transparente, poco jerárquico, a mí no me gusta ser jefe y acepto todas las críticas. A la gente hay que darle libertad, delegarle su trabajo y luego, obviamente, pedirle resultados. Darle independencia, que se sienta realizada, tratarle con sencillez y accesibilidad.

¿Qué pediría al nuevo Gobierno?

Estamos en un momento crucial. Le pediría el presidente que fuera generoso en las discusiones, porque lógicamente van a tener que pactar. Pero también pediría, al Gobierno y al resto de partidos, a todos los políticos, que fueran didácticos, que dijeran la verdad a la gente, lo que hay. Y que, a partir de ahí, saliesen de los maximalismos, de los extremos. Que miren la realidad y sean prácticos. A la sociedad le importa su trabajo, la educación, una forma de vivir y un futuro para sus hijos. Si eso te lo da un Gobierno de un color o de otro ya no es tan importante.

¿Sus valores familiares son importantes en tu desarrollo empresarial?

Básicos. Me ha marcado mucho la educación que nos han dado mis padres de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Mi mujer y yo tratamos de hacer lo mismo con los hijos.

¿Cómo cree que afecta el Tratado de Libre Comercio a la industria agroalimentaria de Navarra?

Ni de esto ni de lo del Brexit (la salida del Reino Unido de la UE) ni de lo del Trump no tengo ni idea. No estoy preocupado. Con lo del Brexit, cuando lleguen a un acuerdo, veremos. También hay problemas en la vida que son irresolubles. Entonces, ¡para qué preocuparse! El otro día, antes de las elecciones, valoramos hacer un seguro de cambio con el dólar. Pensamos: ‘¡Bah! No, que gana Hillary’. A las 5 de la mañana me levanto. ¡Ha ganado Trump! La cotización del dólar había subido a 1,13 de 1,09 que estaba un día antes. Un 4%. Eso es montón de dinero en nuestro negocio. Trump da la rueda de prensa y el dólar se pone a 1,09. ¿Cómo vas a acertar? ¿Por qué nos vamos a preocupar hoy por algo que no sabemos cómo va a evolucionar?