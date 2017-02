Actualizada 07/02/2017 a las 16:19

La Universidad de Navarra junto con la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y el Centro Europeo de Innovación de Navarra (CEIN) ponen en marcha este jueves, 9 de febrero, el ciclo de conferencias 'Business&Design'.



Dirigido a empresarios, emprendedores y público general, el ciclo "pretende mostrar con ejemplos cercanos cómo un buen diseño -en todas sus acepciones- puede influir muy positivamente en los negocios así como en la vida cotidiana", ha destacado la Universidad de Navarra en una nota.



El ciclo comenzará a las 19.00 horas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y se emitirá en directo a través de su página web. El objetivo de 'Business&Design' es "acercar el mundo del diseño a la red empresarial de Navarra y a sus ciudadanos".



El primer ponente será el diseñador estadounidense Tim Karoleff, con 'How to be a design entrepreneur' (Cómo ser un emprendedor en diseño). Es un diseñador joven, especializado en diseño de mobiliario y productos. Después de graduarse por la Universidad de Cincinnati, en 2011 fundó Ampersand. Ha trabajado para marcas como Samsung, New Balance, HTC y Johnson&Johson.



"Queremos aportar beneficio a la sociedad navarra a través del diseño, un bien intangible que quizá a veces pasa desapercibido", ha explicado el director de Desarrollo de la Escuela de Arquitectura, Eduardo Domingo. Asimismo, ha destacado que cada conferencia tratará el diseño desde sectores distintos como la experiencia de usuario, la sanidad o la moda.