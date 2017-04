Actualizada 27/04/2017 a las 18:29

¿Te has planteado que puedes ser un business angel (inversor en start ups)? ¿Sabías qué puedes invertir en una start up desde apenas 5.000€? ¿Sabes que si quieres, además les puedes ayudar con tu experiencia y conocimiento? ¿Quieres conocer los elementos clave de un proceso de inversión? ¿Te interesa conocer más del tema?



Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, no dudes en acudir al Taller de formación para inversores "Cómo invertir en empresas de nueva creación" organizado por ESIC Business & Marketing School, que se celebrará en la sede del Club de Marketing de Navarra (Mutilva) el próximo jueves 11 de mayo, de 17:00 a 21:00 h.



En esta sesión se mostrarán aspectos como:

Formas de entrar en un proyecto de inversión.

Qué y cómo evaluar proyectos de nueva creación.

Tipos de acuerdos.

La negociación con los emprendedores: fases, tipos de acuerdos, pacto de socios.

Mi rol como inversor.



Además, los asistentes a la formación podrán acudir al Foro de Inversores de ESIC del 22 de mayo, donde se presentarán proyectos que buscan financiación.



El coste de esta formación es de 100 € para los Antiguos alumnos de ESIC y socios del Club de Marketing de Navarra y de 175 € para los que no lo son.



Para asistir es imprescindible confirmar asistencia.