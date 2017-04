La croquetería Mamá Carmen comienza su expansión mediante franquicias

Actualizada 27/04/2017 a las 09:05

Tomando como base la tradición transmitida de generación en generación en Fridela, empresa familiar navarra con más de 25 años de experiencia en el sector de los precocinados artesanos, Mamá Carmen abrió en 2015 su primer establecimiento en Tudela reinventando uno de los productos más extendidos en nuestra gastronomía como la croqueta y aportándole un estilo más joven e innovador, acorde con las nuevas tendencias del mercado. Casi dos años después, la empresa comienza ahora su expansión a todo el territorio nacional mediante un sistema de franquicias.

Con un proyecto sencillo amparado en productos artesanales y de máxima rentabilidad, la empresa busca a personas emprendedoras, dinámicas y responsables que se unan a esta aventura profesional dentro del sector de la hostelería, a través de un concepto diferente y alternativo que pretende transmitir el arte de las croquetas y los productos artesanos que hacían nuestras abuelas en un nuevo contexto mucho más rompedor.

La marca Mamá Carmen presenta una concepción alejada de la oferta de establecimientos de la competencia y su diferencia radica en su especialización a través de más de 40 variedades de croquetas en sus tiendas, a las que se les unen continuas innovaciones en la cocina, y que el concepto del negocio ha sido diseñado bajo la idea de Food to Go, lo que convierte a sus locales en puntos joviales y agradables tanto para el encuentro como para la degustación.

Sus croquetas, artesanas y 100% naturales, se comercializan mediante un innovador y divertido formato de consumo: el cucurucho que es es el elemento más identificativo de la marca.

Mamá Carmen cuenta con un programa formativo basado en una relación estrecha y continuada entre la central y los franquiciados para que mediante la implicación por ambas partes se garantice siempre el éxito del negocio. A cambio se le suministrará su know how, así como todas las variedades de croquetas y material corporativo (cucuruchos, envases, flyers, etc.).

Grupo Fridela

El Grupo Fridela cuenta en la actualidad con presencia en otros países del continente europeo como Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia y Serbia, así como países más lejanos como EEUU, México, Panamá, Japón y Australia. La empresa cuenta entre sus clientes con varias de las 10 primeras cadenas internacionales de distribución como las estadounidenses Wal-Mart y Costco, las francesas Carrefour y Auchan y la belga Delhaize. El mercado exterior supone ya más del 15% de su actividad.